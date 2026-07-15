音声で気軽な会話やLIVE配信を楽しめるコミュニケーションアプリ「POPOPO」が9月17日でサービスを終了することが15日、発表された。今年3月18日にサービスを開始していた。【写真】4ヶ月前の発表時には…佐藤健＆GACKTも登場した『POPOPOサービス発表会』の模様運営するPOPOPOは「今後の事業環境やサービスの最適化を総合的に検討した結果、サービスを終了する判断に至りました」と説明。「これまでご愛顧いただいた皆さまに深