レジの修理業者を名乗り、修理代金として80代の女性からおよそ300回にわたり現金およそ1340万円をだまし取った疑いで、鹿児島市の78歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市吉野町の無職の男（78）です。 レジの修理代金として約5年にわたり1340万円を… 日置警察署によりますと、男は2019年6月、レジの修理業者を名乗り、面識のない日置市の80代の女性が経営する店舗に、事前に連絡もせずに訪問しまし