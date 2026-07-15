冷蔵庫で保存していたレタスがしなしなになって困った経験はありませんか。キッチンタオルを使ってレタスの鮮度を長持ちさせる方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【画像】便利すぎる…これが「レタス」を10日間長持ちさせる“驚きの保存術”です！公式アカウントによると、冷蔵庫は乾燥しや