ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 39歳・メッシ、驚異のドリブルで敵軍4人を翻弄 北中米W杯 北中米ワールドカップ アルゼンチン代表 リオネル・メッシ ネットで話題 スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 39歳・メッシ、驚異のドリブルで敵軍4人を翻弄 北中米W杯 2026年7月16日 10時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準決勝でアルゼンチンがイングランドに2−1で逆転勝利した 39歳のFWメッシが、4人をかわすドリブルを披露し全得点に絡む活躍 「合気道の演舞みたい」など、SNSで驚きの声が相次いでいるとのこと ◆アルゼンチン代表FWメッシのドリブルテクニックキング同士の攻防⚔️🇦🇷メッシがドリブルを仕掛ける🗡️🏴ベリンガムが完璧に防ぎ切る🛡️🏆️#FIFAワールドカップ 準決勝🆚イングランド×アルゼンチン📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/vKLJrcf32V— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 15, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 39歳メッシが4人を翻弄する驚異のドリブルでW杯決勝へ導く 記事時間 07/16 10:34 W杯準決勝でアルゼンチンサポーターが国歌妨害、英国ファンが激しく反発 記事時間 07/16 10:07 イングランド代表の敗退で「マグワイア」禁断の5文字がネット上席巻