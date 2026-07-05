【前編】「社会がこのままではしんどい」東出昌大“1カ月の被災生活”を通して考えた「私にとっての幸福」より続く「昨日は鹿を狩って夕食は鹿肉でハンバーグにしていただきました。今日は後輩の魚釣りを見守って、もし何か釣れたら焼いて一緒に食べようかと思っています。いまは一日2食でやりくりしていますね」こう語るのは、俳優の東出昌大（38）。今年の6月1日、東出は自身のnoteを更新し、《6月2日から7月1日まで、電子機器