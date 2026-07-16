【カイロ、ワシントン共同】イラン外務省報道官は15日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡って米国と攻撃の応酬が続く中「交渉の予定はなく、防衛に専念している」と表明した。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が報じた。米国との交渉団を率いたガリバフ国会議長もイランには「敵の攻撃に対抗するために完全な行動の自由がある」と述べ、徹底抗戦する構えを示した。米中央軍は15日、ホルムズ海峡西方の大トンブ島にある