豪腕にトレードの噂が浮上した。今年のオールスターに出場したパドレスのメイソン・ミラー投手（27）の獲得に、ヤンキースが今夏動く可能性があると米メディアが伝えた。MLB公式にも執筆する記者ジョン・ヘイマン氏がニューヨーク・ポスト紙に寄稿したもので、「ヤンキースはミラーの獲得を非常に望んでいる」というもの。ミラーは球界を代表する豪腕。今年の球宴では9回に160キロ超の直球を連発し、球宴初出場初打席のホワ