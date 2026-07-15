7月14日（現地時間）に行われたFIFAワールドカップ北中米大会の準決勝。これまでの圧倒的な強者スタイルから、優勝候補筆頭とされていたフランスが、無敵艦隊・スペインに0-2とまさかの敗戦。エムバペ・デンベレ・オリーセなどのスーパースターたちが何もさせてもらえず、結果以上に内容で圧倒されたという。【写真】「日本の恥」「度を超えている」非難が寄せられたYouTuberの投稿注目集まる神の子・メッシ「エムバペ選手は後半