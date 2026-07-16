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アルゼンチン代表が決勝進出、メッシの2アシストで劇的逆転劇 北中米W杯

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北中米W杯準決勝で、アルゼンチンがイングランドに2―1で逆転勝ちした
  • メッシが2アシストを記録し、W杯通算12アシストの歴代最多を更新した
  • 7月19日の決勝でスペインと対戦し、2大会連続優勝を目指す

◆アルゼンチン代表、エンソ・フェルナンデスの同点ゴール

◆アルゼンチン代表、ラウタロ・マルティネスの決勝ゴール

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