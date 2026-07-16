ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > アルゼンチン代表が決勝進出、メッシの2アシストで劇的逆転劇 北中米… 北中米ワールドカップ アルゼンチン代表 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス アルゼンチン代表が決勝進出、メッシの2アシストで劇的逆転劇 北中米W杯 2026年7月16日 6時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準決勝で、アルゼンチンがイングランドに2―1で逆転勝ちした メッシが2アシストを記録し、W杯通算12アシストの歴代最多を更新した 7月19日の決勝でスペインと対戦し、2大会連続優勝を目指す ◆アルゼンチン代表、エンソ・フェルナンデスの同点ゴール王者のプライドを示す圧巻の一撃エンソ・フェルナンデスが撃ち抜いた🎯値千金の同点弾は美しきゴラッソ✨🏆️#FIFAワールドカップ 準決勝🆚イングランド×アルゼンチン📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Em9jcy1UkN— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 15, 2026 ◆アルゼンチン代表、ラウタロ・マルティネスの決勝ゴール鳥肌が止まらないメッシのクロスをラウタロ マルティネスが叩き込んだ🇦🇷後半ATに全てを覆す殊勲の逆転弾🔥🔥🏆️#FIFAワールドカップ 準決勝🆚イングランド×アルゼンチン📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/cLJ7pUFPqj— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 15, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/16 06:33 北中米W杯 アルゼンチンファンのイングランド国歌妨害が物議「恥知らずだ」 記事時間 07/16 06:25 北中米W杯決勝の対戦カード、スペインvsアルゼンチンに決まる 記事時間 07/16 06:33 早朝から…北中米W杯準決勝での大逆転劇注目「えっ待って？」「嘘だろ」