空気清浄機　※画像はAIが生成したイメージです（moshi-moshi/stock.adobe.com）まいどなニュース

4年間フィルター未開封のまま使い続けた空気清浄機、夫婦で大爆笑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 空気清浄機のフィルターが4〜5年間、袋に入ったままだったとXに投稿された
  • 妻が購入時にビニールを剥がさず使い続け、夫が本体を開けて初めて発覚したという
  • 「そら効かんわ！」と2人で大爆笑になり、投稿はSNSで448万回超の表示を記録した
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