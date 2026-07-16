報道陣に公開されたヤッホーブルーイングの醸造所＝16日午前、大阪府泉佐野市人気クラフトビール「よなよなエール」を製造するヤッホーブルーイング（長野県軽井沢町）の新たな醸造所が大阪府泉佐野市に完成し、16日、報道関係者に公開された。市がふるさと納税で集めた約23億円を補助金として同社に交付し、開業準備に使われた。開業は23日。関西空港を望むエリアに設けられ、年間約900キロリットルの生産能力がある。タンク