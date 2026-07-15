3年前、男性を殺害してスーツケースに入れ、多摩川に遺棄した罪に問われている5人のうち41歳の男について、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。2023年12月、動画配信者の原唯之さん（当時46）の遺体がスーツケースに入った状態で川崎市の多摩川河川敷から見つかり、元交際相手の女や家族ら5人が原さんを殺害し、遺体を遺棄した罪に問われています。このうち、事件当時に元交際相手の女と交際していた岩城周平被告（41）につ