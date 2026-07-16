早期決着となった。【もっと読む】佐々木麟太郎が「低評価」なワケスタンフォード大の佐々木麟太郎（21）が、日本時間13日のMLBドラフトで8巡目（全体235番目）指名されたマーリンズに入団する意思を固めたことが15日に判明した。今週末にも会見を行い、正式に表明するという。昨秋のNPBドラフトで1位指名されたソフトバンクには断りを入れ、現在、通っているスタンフォード大はいったん休学する見通しだ。ソフトバンク入