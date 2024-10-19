元AKB48のメンバーで、現在はライフスタイルブランドの経営者としても活躍するタレントの小嶋陽菜さん。2024年10月14日、自身のYouTubeチャンネル「HARUNA KOJIMA's cat nap」を更新。小嶋さんをよく知るスタッフが、カルディで食料品を爆買い。スイーツからご飯のお供まで幅広い商品の試食を行い、お気に入り商品を発表しました。ベスト3入りしたグルメの中に、思わず「衝撃でした」とコメントが飛び出る感動の品がありました。心