知識次第でお金持ちになれるのならば、銀行員は全員お金持ちになっているはずだが、そうではない。そう語るのは、『新版いますぐ妻を社長にしなさい』（フォレスト出版）の著者・坂下仁氏です。元メガバンカーの坂下氏は株式取引における失敗により、借金地獄・極貧生活を経験しました。今回は書籍の一部を抜粋・編集し、当時のリアルな状況をご紹介します。「お金のプロ」だって簡単に借金まみれになる私は40歳を過ぎた頃に借金地