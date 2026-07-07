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広島が逆転サヨナラ勝ちで借金を11に減らす「七夕の奇跡」と語り継がれる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 広島が7月7日のヤクルト戦でサヨナラ勝ちを果たし話題となった
  • 坂倉が9回に右越えサヨナラ2ランを放ち4対3で逆転勝利を収めた
  • 17年の七夕大逆転劇を彷彿とさせる勝利で借金は11に減少した
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