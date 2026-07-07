「高野いないと生きていけない」そう言っていた女性は殺害された--。昨年3月、東京・高田馬場の路上で動画配信中だった女性が、男に襲撃され、刺殺された事件。殺人などの罪に問われた高野健一被告（44）の初公判が今年7月1日、東京地裁（井戸俊一裁判長）で開かれた。前編では、検察側の冒頭陳述をもとに、身の毛もよだつ残忍な犯行に至った経緯などを詳報する。◆初公判で起訴内容を認めた高野被告の様子「間違いありませ