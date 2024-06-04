4日朝、福岡県庁で、最大震度6弱の地震が発生したとの想定で、初動対応にあたる職員を呼び出す抜き打ちの訓練が行われました。 福岡県庁の訓練は、午前6時15分に北九州市を震源とする最大震度6弱の地震が発生したとの想定で、職員に自動のメールや電話で登庁するよう指示が出されました。呼び出された職員は39人で、いずれも初動対応の情報収集などにあたる緊急初動班に指名されています。 この訓練は毎年、抜き打ち