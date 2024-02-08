人間がサメに襲われる件数が、世界中で倍増しているそうだ。米フロリダ大学の調査によると、サメに襲われ死亡した件数が昨年は10件で、2022年の5件から倍になったという。サメの襲撃件数ではアメリカが36件でトップ、2件が死亡事故となった。研究者らは、死亡件数の倍増は、サメの生息する海に行く人々が毎年増加したことが原因で、致命的な事故の報告が多くなっていると説明する。また同研究で、遊泳者は昨年ホホジロザメ、イタチ