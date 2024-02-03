冬の暖房費を節約するテクニック6つを紹介寒波到来！ そんな寒い冬は暖かい家の中でゆっくり過ごしたいもの。でもこの時期気になるのが暖房費の上昇です。手軽に暖房費を節約する方法をご紹介します。 1：即席湯たんぽヒーターで暖かく過ごす湯たんぽは古くから日本で使われている暖房器具の一つです。お湯を注ぐだけで使えるので、暖房費の節約にはもってこいなのです。そこで効果的な活用法をご紹介します。まずは、湯たんぽにお