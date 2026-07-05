世界情勢の不安定化やエネルギー価格の高騰などで、止まらない物価上昇。今年の家計負担は、去年より1人当たり約2.2万円増えるとの予測も！そんな今こそ参考にしたいのが、モノが少ない時代を豊かに暮らした“おばあちゃんの知恵”。食材をムダなく使い切る工夫や、水道光熱費を下げるひと手間など、サステナブルでお財布にもやさしい50の習慣を集めました。【写真】猛暑にピッタリ！ビールを急いで冷やしたいときの裏ワザ湿気