フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は6月22日、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜三井住友カードをかたるフィッシング (2022/06/22)」において、三井住友カードを偽装したフィッシングの報告を受けていると伝えた。メールの件名としては、次の文字列が使われているとされおり注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。【重要なお知らせ】三井住