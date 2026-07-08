サーバー事業に投資すると高い利益が出ると勧誘され、合わせて2億円以上をだまし取られたなどとして、顧客らがデータ管理会社の幹部らを刑事告訴しました。告訴状などによりますと、データ管理会社「クリアースカイ」は、「サーバーを購入し運用すれば、3か月後には10％の利益が出る」などとうたっていました。しかし、サーバーの拠点とされた施設に確認をとったところ、すでに契約が終了するなどしていたということで、関係者の話