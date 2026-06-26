名門ロカド社の「ミュージアムコードバン」を手のひらサイズに。左利き用も選べる極小財布を6月27日発売

株式会社仙入約9cm四方の手のひらサイズに、紙幣・カード・小銭の収納力を備えた「キャレ新進工房コードバン」詳細を見る :https://www.makuake.com/project/sin-m260601/

日本の革職人ブランド「新進工房」を運営する株式会社仙入は、イタリア・ロカド社のミュージアムコードバンを使用した極小財布「キャレ新進工房コードバン」を、2026年6月27日（土）10時より、クラウドファンディング「Makuake」にて販売開始します。

本製品は、約9cm四方、重さ約55gの手のひらサイズでありながら、紙幣15枚、カード8枚、小銭10枚を収納できる本革財布です。

さらに、一般的な財布では選択肢が少ない「左利き用」も用意。素材の美しさだけでなく、コンパクトさ、収納力、使う人の利き手まで考えて設計しました。

約9cm四方・約55g／紙幣15枚・カード8枚・小銭10枚を収納／右利き用・左利き用を展開

革職人が動画で紹介。約9cm四方に収納力を凝縮した極小財布

財布の大きさや収納方法、コードバンの表情、実際の使い勝手を、新進工房の革職人が動画で紹介しています。

「小さな財布は、収納量が少ない」という課題を職人の設計で解決

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=78tBwVUQaOY ]

キャレの開発は、「内容物の重なりを抑えながら、日常で必要なものを収納できるコンパクト財布を作りたい」という考えから始まりました。

一般的な小型財布は、サイズを小さくするほどカードや現金の収納量が減り、中身を入れると厚くなりやすいという課題があります。

そこで、ホックの位置、カードを取り出す方向、コインポケットの配置など、会計時の手の動きを一つずつ検証。約9cm四方の中に、紙幣、カード、小銭を重なりにくく配置しました。

一枚ごとに表情が異なる、絵画のような「ミュージアムコードバン」

外装には、イタリア・フィレンツェ近郊のタンナー「Rocado（ロカド）社」が手がけるミュージアムコードバンを使用しています。

ミュージアムコードバンは、スポンジに染料を含ませ、職人が革をなぞるように色を重ねる伝統技法「タンポナート」によって仕上げられます。

均一に塗装するのではなく、濃淡を残しながら染め上げるため、一枚ごとに異なる模様と奥行きのある光沢が生まれます。

職人が手作業で色を重ねるため、一つひとつ異なる濃淡と模様が生まれますカラーはバーガンディ、ネイビー、ブラウン、グリーンの全4色

カラーは、バーガンディ、ネイビー、ブラウン、グリーンの全4色を展開します。

見る角度や光の当たり方によって、色の濃淡や艶の見え方が変化することも、ミュージアムコードバンならではの魅力です。

右利き用だけではなく、左手の動きに合わせた「左利き用」も展開

左からバーガンディ、ネイビー、ブラウン、グリーン

本製品では、一般的な財布では選択肢が少ない「左利き用」も用意しました。

キャレは、ホック、カードポケット、コインポケットの位置や、取り出す方向にこだわって設計しています。そのため、利き手が異なると、財布の開閉や中身の取り出しやすさにも差が生まれます。

左利き用では、右利き用のパーツ配置を左右反転。左手でも財布を自然に開き、紙幣やカード、小銭を取り出しやすい構造にしました。

「デザインは気に入っても、左手では使いにくい」という方にも、同じ使い心地を届けることを目指しています。

約9cm四方でも、紙幣15枚・カード8枚・小銭10枚を収納

右利き用と左利き用。それぞれの手の動きに合わせてパーツを配置

財布のサイズは、タテ約9cm、ヨコ約9cm、厚さ約1cm。

手のひらに収まるコンパクトサイズでありながら、紙幣15枚、カード8枚、小銭10枚を収納できます。

カード、紙幣、小銭をそれぞれ別の場所に収納することで、内容物が一か所に重なり、財布が必要以上に厚くなることを抑えました。

作品概要

手のひらサイズに、日常で必要な紙幣、カード、小銭を収納

作品名：キャレ新進工房コードバン

販売開始：2026年6月27日（土）午前10時

販売場所：クラウドファンディング「Makuake」

カラー：バーガンディ、ネイビー、ブラウン、グリーン

サイズ：タテ約9cm×ヨコ約9cm×厚さ約1cm

重量：

内装トゥクソン仕様 約55g

内装コードバン仕様 約58g

収納目安：

紙幣15枚

カード8枚

小銭10枚

利き手：

右利き用

左利き用

2026年6月27日（土）午前10時よりMakuakeで販売開始

販売ページ

https://www.makuake.com/project/sin-m260601/

新進工房について

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/sin-m260601/

新進工房は、日本の革職人が手がけるレザーブランドです。

YouTubeを通じてお客様の声を集め、アンケートやライブ配信を活用しながら、職人とお客様が一緒に作品を作る「視聴者参加型のものづくり」に取り組んでいます。

YouTube公式チャンネルの登録者数は14万人を超えています。

「MADE IN JAPANを世界へ」を掲げ、日本の革職人の技術と、長く愛用できるものづくりの魅力を発信しています。

会社概要

視聴者とともにものづくりを続ける、新進工房の兄弟職人。左から仙入雅之、仙入寛章

会社名：株式会社仙入

ブランド名：新進工房

所在地：大阪府柏原市大正2-1-7

公式サイト：https://sennyu.jp/

お問い合わせ：info@sennyu.jp