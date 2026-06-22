和食さと 「202店舗目オープン記念キャンペーン 第2弾」が6/23（火）からスタート

SRSホールディングス株式会社

キャンペーン実施期間：6月23日（火）～6月30日（火）

■「202店舗目オープン記念キャンペーン 第2弾」開催!!北海道グルメがオトクに楽しめる♪

サトフードサービス株式会社が運営している「和食さと」は、2026年5月に広島県に初出店し、店舗数が全国202店舗となりました。これを記念して、全店でお得な「202店記念キャンペーン 第2弾」を実施いたします!期間限定の「初夏の北海道フェア」の和膳4品と食べ放題コースが特別価格でお楽しみいただけます。気になる北海道グルメをじっくり堪能できる和膳メニューに、バラエティ豊かな北海道グルメを色々食べてみたいという方にぴったりな食べ放題。どちらもお得に楽しめるキャンペーンで、和食さとがお贈りする北海道グルメを満喫しませんか？この機会にぜひ「初夏の北海道フェア」をお楽しみください。皆様のお越しをお待ちしております！

「202店舗目オープン記念キャンペーン 第2弾」のポイント！

(1) 「北海づくし御膳」や「選べる北海ミニ丼セット」など、北海道フェア4品を各202円(税込222円)OFFで楽しめる!!

(2) 北海道グルメを満喫できる♪北海道フェア食べ放題各コースを各202円(税込222円)OFFで楽しめる!!

(3) アルコール3種(レモンサワー・グレープフルーツサワー・ハイボール)を各202円(税込222円)OFFで楽しめる!!

キャンペーン概要

(1)気になる北海道グルメをじっくり楽しみたい方におすすめ！北海道フェア4品が各202円(税込222円)OFFに

下記対象商品を税抜202円(税込222円)お値引きいたします。海鮮や豚肩ロース、野菜など、北海道の恵みをぎゅっと詰め込んだメニューがずらり。こだわりの北海道産食材で作り上げた期間限定和膳をお楽しみください！

■対象商品

北海づくし御膳

2,748円（税込）→ 2,526円（税込）

「ミニ帆立いくら丼」「北海お造り盛り合わせ」といった海鮮一品の他、「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、いろんな北海道グルメがつまった特別御膳 。

北海海鮮丼セット

2,748円（税込）→ 2,526円（税込）

北海道産の帆立貝柱・甘海老・するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮の旨味を心ゆくまで堪能できる海鮮丼。

選べる北海ミニ丼セット

2,198円（税込）→ 1,976円（税込）

「選べるミニ丼」2種に、海老天ぷら盛り合わせ・ミニ麺・茶碗蒸し・漬物がセットになったお得なメニュー。

北海道産の海鮮や豚肩ロースを使用したミニ丼3種類「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の中から、お好きな2種をお選びいただけます。

スープカレーセット

1,868円（税込）→ 1,646円（税込）

北海道産とうもろこしやきたあかりの他、たっぷりのお野菜に、スパイシーなフライドチキン「さとチキ」も楽しめる和食さとオリジナルのスープカレー。

スープカレーはスパイスと出汁の旨味が合わさったさとオリジナルです。

(2)色んな北海道グルメを食べたい方にはこちら！北海道フェア食べ放題コースが各202円(税込222円)OFFに

■対象食べ放題コース

「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の下記コースが対象

・北海道＆牛＆豚プレミアムコース

・北海道＆黒毛和牛コース

※シニアは大人価格より税込220円引

※小学生は大人価格の半額

※小学生未満は牛＆豚プレミアムは税込768円、黒毛和牛コース各種は税込990円

※3歳以下は無料

上記対象コースを税抜202円(税込222円)お値引きいたします。

バラエティ豊かな北海道グルメを楽しめる「初夏の北海道フェア食べ放題」。先日和食さとアプリにて開催した「初夏の北海道フェア食べ放題人気一品グランプリ」でもTOP3にランクインした、おすすめの北海道逸品をご紹介！

帆立のお造り

肉厚で滑らかな舌触りに、噛むほどに広がる旨味がたまらない美味しさ！

帆立にぎり

帆立の旨味にコクのある甘み、そこにシャリの酸味が絶妙にマッチ！

ぷりぷりとした弾力のある食感もたまりません。

ミニ帆立塩ラーメン

塩味のスープに、とろろ昆布の旨味と酸味が合わさって、更なる美味しさに。

香ばしく炙った帆立も美味しさの秘訣です。

この他にも北海道逸品を多数ご用意！

もちろん、お肉や野菜・定番の一品料理も全て食べ放題で楽しめます。お得なこの機会にぜひお楽しみください！

北海道食べ放題について詳しくはこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000908.000122416.html(３) アルコール3種が各202円(税込222円)OFFに

■対象商品

・レモンサワー ・グレープフルーツサワー ・ハイボール

上記対象商品を、税抜202円(税込222円)お値引きいたします。北海道グルメとご一緒に居酒屋気分で楽しむなど、お得なこの機会にぜひご注文ください。

【キャンペーン概要】

■対象店舗 和食さと全店(202店舗)

■販売期間 2026年6月23日（火） ～ 6月30日（火）予定

※売り切れの際はご容赦ください。

※本キャンペーンは予告なく変更/中止する場合があります。

※一部店舗では改装工事などにより休業している場合があります。

※一部店舗では食材の状況等により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しております。

※一部北海道以外の産地の食材を使用しております。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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