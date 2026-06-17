世界的メゾンと同工場製、＼14,800の高品質ボトムス。30～40代男性に向けたブランド「murexa」が今、注目。LINEでのサイズ相談窓口も6月より新たに開設

murexa合同会社

30～40代男性向けのファッション市場において、新たな選択肢として注目を集めているのが、ボトムス専門ブランド「murexa（ミュレクサ）」だ。

【20代向けと高級ブランドの間にある"空白地帯"】

メンズファッション市場では「オーバーサイズ」「トレンド」といったキーワードで検索すると20代向けの商品が多くを占める。一方で「大人の男性」向けに探すと、落ち着きすぎたデザインか、手の届かない価格帯のハイブランドに限られる傾向がある。

murexaは、この空白地帯に着目し、「若作りでもおじさん化でもない、大人の男性のためのちょうどいいボトムス」というコンセプトを掲げて立ち上げられた。

【世界的メゾンと同じ工場で製造、価格は\14,800。】

murexaの最大の特徴は、独自のグローバルサプライチェーンを構築し、世界的ラグジュアリーブランドと同じ工場で製造を行っている点だ。中間マージンを排除することで、メゾン品質を\14,800という価格で実現している。

サイズ選びに不安を感じるユーザーも多く、従来のメールでの問い合わせフォームに加え、よりライトに相談ができる体験提供を目指し、LINEでの無料サイズ相談窓口も6月から新たに開設。

さらに送料・返品・サイズ交換を返品時の送料含めすべて無料とし、試着に近い体験を提供している。

全商品、ブランド専用のGiftBoxとシルクのバッグでお届け

【SNSでも広がる口コミ】

実際にmurexaを着用したユーザーからは「シルエットが神ってる」「ワイドなのにだらしなく見えない」といった声がSNS上で寄せられており、自然な形での口コミが広がりを見せている。

@mochitaku_dad さんのInstagramストーリーズより

@rmf1_9 さんのInstagram投稿より

@mochitaku_dad さんのInstagramストーリーズより

@shift_hoshino さんのInstagram投稿より

【ブランドの背景にある"父親としての想い"】

murexaを運営するmurexa合同会社CEO角田元樹氏は、自身が「妻と娘にかっこいいと思われたい」という個人的な想いから、このブランドを立ち上げたと語る。大人の男性特有のファッションの難しさを知っているからこそ作れる、計算されたシルエットと細かなデザイン、圧倒的な品質がmurexaの核となっている。

ブランドの詳しい背景については、角田氏のNote（note.com/murexa_motoki）でも綴られている。

【murexa 商品概要】

ブランド名：murexa（ミュレクサ）

URL：https://murexa.jp/

価格：全商品\14,800均一

送料・返品・サイズ交換：すべて無料

ターゲット：30～40代男性

取扱商品：ワイドパンツ・デニム・トラウザーズなど全10アイテム

【会社概要】

会社名：murexa合同会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

代表者：角田元樹

事業内容：衣料品・衣料雑貨品・装身具等の企画・製作及び販売

URL：https://murexa.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

murexa合同会社

Email：murexa.info@murexa.jp

URL：https://murexa.jp/pages/contact