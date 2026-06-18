身体のラインを設計するウェアブランド「N7」、初ポップアップを渋谷で開催！バスト特化型ブラレット新作発表やオリジナルプロテインスムージー販売決定。松の木をコンセプトにした日本×ウェルネスな世界観に注目

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株式会社ASOBANAITO

N7

NS総フォロワー460万人超を誇るインフルエンサー／プロデューサー・加藤ひなたが手がける、身体のラインを設計するウェアブランド「N7」が、初となるポップアップを渋谷にて開催いたします。


本ポップアップでは、バスト特化型ブラレットの新作発表をはじめ、オリジナルプロテインスムージーの限定販売も実施。会場では、日本発のブランドとして大切にする“凛とした強さ”を、松の木をコンセプトにした空間演出で表現し、日本×ウェルネスをテーマにしたN7ならではの世界観を体験いただけます。


当日はブランドプロデューサーである加藤ひなたも来場予定。新商品や新たなサイズ展開について、来場者の皆さまへ直接ご紹介いたします。


開催期間は6月27日（土）から6月28日（日）までの2日間。入場は無料となっておりますので、この機会にぜひご来場ください。



MATCHA STRAW BERRY スムージー


SYUWA SYUWA KYOHOUKUN スムージー


SESAMI KINAKO PROTEIN スムージー


［イベント詳細］


・イベント名： N7 POPUP（ナナ ポップアップ)


・開催期間： 6月27日（土）～6月28日（日）


・営業時間： 12:00 ～18：00


・開催場所：　〒150-0041


　　　　　　　東京都渋谷区神南１丁目４－９


　　　　　　　テアトル神南 オフィス棟


・アクセス： 渋谷駅 徒歩7分




※掲載画像はイメージです。実際の会場デザイン、装飾、展示内容は当日変更となる場合がございます。


［公式SNS］


【N7】


https://www.instagram.com/n7.official__


【加藤ひなた/ひなちゃんねる】


https://www.instagram.com/hinach_workout