身体のラインを設計するウェアブランド「N7」、初ポップアップを渋谷で開催！バスト特化型ブラレット新作発表やオリジナルプロテインスムージー販売決定。松の木をコンセプトにした日本×ウェルネスな世界観に注目

株式会社ASOBANAITON7

NS総フォロワー460万人超を誇るインフルエンサー／プロデューサー・加藤ひなたが手がける、身体のラインを設計するウェアブランド「N7」が、初となるポップアップを渋谷にて開催いたします。

本ポップアップでは、バスト特化型ブラレットの新作発表をはじめ、オリジナルプロテインスムージーの限定販売も実施。会場では、日本発のブランドとして大切にする“凛とした強さ”を、松の木をコンセプトにした空間演出で表現し、日本×ウェルネスをテーマにしたN7ならではの世界観を体験いただけます。

当日はブランドプロデューサーである加藤ひなたも来場予定。新商品や新たなサイズ展開について、来場者の皆さまへ直接ご紹介いたします。

開催期間は6月27日（土）から6月28日（日）までの2日間。入場は無料となっておりますので、この機会にぜひご来場ください。

MATCHA STRAW BERRY スムージーSYUWA SYUWA KYOHOUKUN スムージーSESAMI KINAKO PROTEIN スムージー

［イベント詳細］

・イベント名： N7 POPUP（ナナ ポップアップ)

・開催期間： 6月27日（土）～6月28日（日）

・営業時間： 12:00 ～18：00

・開催場所： 〒150-0041

東京都渋谷区神南１丁目４－９

テアトル神南 オフィス棟

・アクセス： 渋谷駅 徒歩7分

※掲載画像はイメージです。実際の会場デザイン、装飾、展示内容は当日変更となる場合がございます。



［公式SNS］

【N7】

https://www.instagram.com/n7.official__

【加藤ひなた/ひなちゃんねる】

https://www.instagram.com/hinach_workout