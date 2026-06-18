UiPath、コーディングエージェントをネイティブ統合した業界初のビジネスオーケストレーションおよび自動化プラットフォームで、企業の変革を大規模に推進

UiPath株式会社

ビジネスオーケストレーションおよびオートメーションのリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、プラットフォーム全体の統合機能「UiPath for Coding Agents」を発表しました。業界初となる本機能は、あらゆるコーディングエージェントをエンタープライズ環境で展開可能にします。UiPathのプラットフォーム上でビジュアルオーケストレーションとコーディングエージェントを組み合わせることで、あらゆる技術レベルの開発者が、任意のコーディングエージェントとの自然言語による対話を通じて、エンタープライズ向けの自動化の開発、テスト、デプロイ、運用、ガバナンスを実現できます。

コーディングエージェントは広く普及しているものの、依然として孤立して存在していることが多く、企業の開発ワークフロー、セキュリティポリシー、コードレビューのプロセス、デプロイパイプラインとは分断されています。さらに、エージェント同士の接続や、エージェントの動作に必要な業務システムとの連携は、多くのチームにとって依然として手作業に依存した脆弱なプロセスのままです。エージェントを既存のCI/CD基盤、テストフレームワーク、ガバナンス制御に接続できるオーケストレーションがなければ、コーディングエージェントの出力には、ほぼすべての工程で手作業による引き継ぎや人的介入が必要となります。その結果、期待されていた生産性の向上はサイロや開発用サンドボックス内にとどまり、真の効果を発揮するエンド・ツー・エンドの企業プロセスには波及しません。

UiPath for Coding Agents は、以下の機能によりこれらの課題を解決します。

- あらゆるコーディングエージェントに対応するオープンプラットフォーム： UiPath は、企業に単一ベンダーへの標準化を強いるのではなく、Claude Codeや Codexを部門ごとに活用し、今後登場する新たなコーディングエージェントも円滑に導入できるよう支援します。- 基盤としてのオーケストレーション ：オーケストレーション層は一貫した基盤として機能し、利用するコーディングエージェント（現在または将来のモデル）や、最後にコードに触れた開発者に関係なく、可観測性、実行、ガバナンスを備えてエージェントと接続します。Anthropic、OpenAI、GoogleをはじめとするAI業界のリーダーから新しいモデルがリリースされるたびに、オーケストレーションは互換性を損なうことなく、プラットフォームの価値をさらに高めます。- ガバナンスの標準搭載 ：ポリシーの適用、監査証跡、資格情報の保護、ロールベースのアクセス制御、稼働時制御といった機能は、プラットフォームに取り込まれるすべての自動化に標準搭載されています。これらは、開発者が人間かコーディングエージェントかを問わず、昇格プロセスから本番環境での稼働に至るまで、再現性とガバナンスを備えたエンタープライズの標準プロセスに沿って適用されます。

UiPathプラットフォームのオープンアーキテクチャにより、より高度なコーディングエージェントがより迅速にエラーの少ないコードを生成し、実際のエンタープライズシステム上で、確立されたガバナンスのもと、実運用規模で実行されることを可能にします。重要なのは、モデルが置き換えられ、開発者が入れ替わり、規制当局による監査が行われても、自動化が継続して稼働することです。実行レイヤーはモデルがリリースされるたびに、オーケストレーション層は新たな成果物が開発されるたびに、その価値をさらに高めていきます。

すでにUiPath上で開発を行っている開発者にとって、この統合は生産性の上限を大きく引き上げます。テスト、デバッグ、デプロイは、初期開発と同様に容易に行えるようになります。また、従来は開発リソースの確保に数週間から数カ月を要していたのに対し、ビジネスユーザーがリアルタイムで自動化のプロトタイプを開発し、改良できるようになります。技術的な複雑さはコーディングエージェントが担い、UiPathはエンタープライズ環境で自動化を安全に運用できる状態に整えます。ビジネスアナリスト、プロセスオーナー、各分野の専門家など、これまで自動化を開発したことがない何百万人もの人々にとって、そのハードルはコーディングエージェントとのシンプルな対話にまで下がり、これまで実現しなかった生産性の向上が実現します。

UiPath株式会社 プロダクトマーケティング部 部長である夏目 健は、次のように述べています。

「コーディングエージェントの登場は、当社のプラットフォームにおける『開発者』の定義を根本から変えるものです。UiPathは、AIが生成した自動化を第一級の存在として扱い、企業が求めるガバナンス、信頼性、拡張性を兼ね備えたプラットフォームを業界で初めて提供しました。誰もが実現したいことを言葉で説明し、コーディングエージェントに生成を指示し、本番環境での実行に至るまでのすべての段階を進められます。これは、『誰が開発できるか』という障壁を下げ、アイデアから実行へと一線を越えることが可能になります。プロダクトマネージャー、アナリスト、オペレーターなど、あらゆる人が自分の要望を言語化し、コーディングエージェントに実装を指示し、実際に動作する形まで仕上げることができます。」

UiPath for Coding Agentsは、エンタープライズ向けのお客様に提供されています。UiPath for Coding Agentsの詳細については、こちら(https://www.uipath.com/ja/developers/coding-agents)をご覧ください。

UiPathの開発者向けイベントの祭典「DevCon Tokyo」を７月29日（水）に開催します。本イベントでは、UiPathシニアバイスプレジデント エンジニアリング部門責任者 兼 インド開発拠点責任者であるゴウタム・ゴエンカ（Gautam Goenka）が初来日し、UiPathエンジニアとともにテクニカルセッションを実施します。また、UiPath for Coding Agentsを含む、ビジネスオーケストレーションを実現する最新製品群をご紹介します。ご参加をご希望の方は、こちら(https://www.uipath.com/ja/events/devcon/tokyo)からご登録ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、ビジネスオーケストレーションおよびオートメーションのリーダーとして、世界中の企業に信頼されています。UiPathは、企業が抱える複雑な課題を、AIエージェントが推論し、ロボットが実行し、人が意思決定を主導する、知的かつ安全なオペレーションへと変革しています。現代のエンタープライズ環境および世界で最も高度に規制された業界向けに設計されたUiPathは、自動化、オーケストレーション、AI、テストを統合し、ガバナンスを担保しつつ拡張可能なワークフローを実現します。これにより、企業のリーダーが求める制御およびコンプライアンスを確保しながら、日々加速するビジネスにおけるイノベーションを実現します。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

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