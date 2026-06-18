【展示会DX】展示会での商談化取りこぼしをゼロに！録音だけで接客メモが完成、AIが自動要約

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）は、イベント商談化ツール「immedio Forms（イメディオ フォームズ）」において、マイクで取得した会話音声をAIがリアルタイムで文字起こし・要約する「AI音声キャプチャー」機能を提供開始しました。



本機能により、展示会やイベントでの接客中に交わされた会話が、その場でAIによって自動要約されます。担当者は接客に集中しながら、終了後すぐに構造化されたメモを自動で取得できるようになります。

展示会やイベントで多くの来場者と接客を行っても、その会話内容がその場で記録されていなければ、後から思い出すことは難しく、商談担当者への引き継ぎの質も低下します。

今回の新機能リリースにより、接客と同時にAI要約が生成されリード情報に自動で紐づくため、手作業のメモや個人の記憶に依存せず、マーケティング担当から営業・商談担当者への引き継ぎ、放置や遅れによる「取りこぼし」を防ぎ、その後の初動対応までをスムーズにつなげることが可能になります。

録音するだけで、構造化された「神メモ」が手元に届く

「immedio Forms」の 設定画面からAI音声キャプチャーを有効にするだけで、接客画面の右側（PC）または上部（スマートフォン）に録音ペインが表示されます。録音を開始すると、会話内容がリアルタイムで文字起こしされ、録音停止後にAIが自動で要約を生成します。

生成される要約はデフォルトで以下の5項目から構成されます。

- 来場理由顧客がこの展示会に来た理由- ブース訪問理由顧客がこのブースに寄ってくれた理由- 顧客の課題顧客がリアルに抱えている課題- 提示ソリューション営業担当から提示した解決策- Next Step合意されたネクストステップ（次回のアクション）

項目名と説明は自由にカスタマイズでき、最大10項目まで設定が可能です。自社の接客フォーマットに合わせた要約を、追加開発なしで実現できます。



また、生成された要約はリードに自動で紐づけられ、リード編集画面からも確認できます。接客後は、要約内容を参照しながらリード情報を入力・修正できるほか、必要に応じて要約自体を補完・修正することも可能です。

安心のセキュリティ設計

録音した音声はサーバーに保持されず、来場者の個人情報に関わる会話も安心して利用できます。

マーケ担当から商談担当へ。展示会成果を分ける「最高のバトンパス」を実現

本機能は、展示会・オフラインイベント当日のマーケティング担当者だけでなく、後日商談を引き継ぐ「営業・商談担当者」にこそ大きなメリットをもたらします。

展示会担当・マーケティング担当者

来場者との会話を録音しておくだけで、接客終了後すぐにAI要約を確認できます。1日に多くの来場者と話す展示会でも、会話の抜け漏れなくリード情報を蓄積。帰社後のメモ起こしや報告書作成の工数を大幅に削減できます。

営業・商談担当者

当日のリアルな会話記録や顧客の課題、合意されたNext Stepが構造化された状態で引き継がれるため、商談前の準備に大いにご活用いただけます。引き継ぎのズレをなくし、顧客の熱量を維持したままのスムーズな提案を可能にします。

幅広い利用シーン

展示会・カンファレンス・オフラインイベントでのブース接客

会話の抜け漏れをなくし、帰社後のリード対応を高速化。

商談や訪問後のフォローアップメモ

対面商談やオフィス訪問での会話を録音し、その場でAI要約を生成。要約をコピーしてCRMや社内チャットに貼り付けるだけで、商談記録の共有がスムーズになります。

インサイドセールスの電話メモ

電話での会話を録音し、終了後に要約を取得。顧客の課題やネクストステップをAIが整理するため、通話後のメモ作業が不要になり、次の架電に素早く移れます。

※本機能は、新エディタで作成されたフォームで利用可能です。推奨ブラウザ：Safari / Chrome

機能の詳細はこちら :https://www.immedio.io/news/page-3201/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260610

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)