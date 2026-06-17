【昭島市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなった防災備蓄用品回収キャンペーン｜期限切れ保存食・防災グッズも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

昭島市は、多摩川や昭和の森に近く、団地・戸建て・マンションがバランスよく広がる多摩エリアの住宅都市です。そんな昭島市で、「いざという時のために備えた防災備蓄用品が、期限切れのまま押入れや物置にしまわれている」という声を多くいただきます。

期限が切れた保存食や非常食、古くなった防災リュック、簡易トイレやランタン、水を貯めるポリタンク――いざという時のために揃えた防災備蓄用品が、押入れ・物置・クローゼットを長期間占有していませんか？

防災備蓄用品は、食品・紙・樹脂・金属などが混在し、期限切れの保存食やポリタンクなど何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。まとめ買いした水や非常食のように量が多くて運び出しが大変なものもあり、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨入りや出水期を迎え、防災備蓄を点検・見直したくなる時期。台風シーズンを前に、古い備蓄を入れ替えたいというタイミングでもあります。「防災用品 処分」「非常食 期限切れ 処分」「昭島市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、昭島市限定で「使わなくなった防災備蓄用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

期限切れの保存食・防災グッズなど、使わなくなった防災備蓄用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

古くなった防災備蓄用品をまとめて引き取り、入れ替えと収納の見直しのきっかけを提供するキャンペーンです。防災は備えたあとの「入れ替え」まで含めてサポートします。

背景と目的

昭島市は、多摩川や昭和の森、モリタウンを中心に、団地・戸建て・マンションが広がる多摩エリアの住宅都市です。各家庭で防災意識が高く備蓄を進めている一方、備蓄用品は数年単位で期限が切れ、入れ替えのたびに古いものが残りやすい街でもあります。

特に

・期限が切れた保存食・非常食・保存水

・古くなった防災リュック・簡易トイレ・ランタン・ポリタンク

・使わなくなった防災グッズ・備蓄棚・収納ケース

は、いつか使うかもと取っておかれ、押入れ・物置・つつじが丘などの団地の限られた収納を長期間占有し続けます。

6月の梅雨入り・出水期は、防災備蓄を点検し、片付けが進むタイミング。台風シーズンを前に古い備蓄を入れ替えたい方も増えます。古い防災備蓄をまとめて手放し、新しい備えに更新したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなった防災備蓄用品まとめて回収キャンペーン（昭島市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・期限切れの保存食・非常食・アルファ米・レトルト・缶詰など

・保存水・ペットボトルの水・ウォータータンク・ポリタンクなど

・防災リュック・非常持ち出し袋・簡易トイレ・携帯トイレなど

・ランタン・懐中電灯・防災ラジオ・ヘルメット・寝袋・アルミブランケットなど

・備蓄棚・収納ケース・古くなった防災グッズ一式など

備考（合言葉）：事前見積もり時に昭島市キャンペーンとお伝えください。なお、消火器は対象外です（販売店や指定窓口でのリサイクル回収をご利用ください）。カセットボンベ・スプレー缶・燃料・電池・モバイルバッテリーなどは、中身を使い切った状態で、安全のため状態を確認のうえ対応します。

キャンペーン対応エリア（昭島市全域）

昭島市全域にて、防災備蓄用品の出張回収に対応しています。

【昭島・中神エリア】

昭和町・中神町・武蔵野・松原町など

→ 戸建て・マンションの防災備蓄用品の整理相談が増えています。

【東中神・つつじが丘エリア】

東中神・つつじが丘・もくせいの杜・玉川町など

→ 団地・集合住宅にたまった備蓄の入れ替え相談が増加中。

【西立川・拝島エリア】

西立川・宮沢町・郷地町・拝島町・美堀町など

→ まとめ買いした保存水やポリタンクなど重いものの回収にも対応しています。

※上記以外も昭島市全域で対応可能です。昭島市・多摩エリアで「不用品回収」「防災用品 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

防災備蓄用品の片付けでよくあるお悩み

・防災のために備えた保存食や水が、期限切れのまま残っている

・古くなった防災リュックや簡易トイレをどう処分すればいいか分からない

・まとめ買いした保存水やポリタンクが重くて運び出せない

・ランタンや懐中電灯など電池入りのものの扱いに困っている

・防災備蓄用品は食品・紙・樹脂・金属が混在していて、何ゴミか分からない

・団地や集合住宅の限られた収納を備蓄が占有している

・古い備蓄を一式入れ替えて、まとめて手放したい

・防災用品以外の不用品もまとめて回収してほしい

防災備蓄用品でよく出る不用品例

保存食・非常食

保存水・ポリタンク

防災リュック・簡易トイレ

ランタン・防災グッズ

備蓄棚・収納ケース

回収品目の詳細例

保存食・非常食

アルファ米・乾パン・レトルト食品・缶詰・栄養補助食品・備蓄のお菓子 など（期限切れも対応）

保存水・ポリタンク

保存水・ペットボトルの水・ウォータータンク・ポリタンク・給水袋 など

防災リュック・簡易トイレ

防災リュック・非常持ち出し袋・簡易トイレ・携帯トイレ・凝固剤 など

ランタン・防災グッズ

ランタン・懐中電灯・防災ラジオ・ヘルメット・寝袋・アルミブランケット・軍手 など

備蓄棚・収納ケース

備蓄棚・収納ボックス・キャリーケース・古くなった防災グッズ一式 など

※消火器は対象外です（販売店や指定窓口でのリサイクル回収をご利用ください）。カセットボンベ・スプレー缶・燃料・電池・モバイルバッテリーなどは、安全のため状態を確認のうえ対応します。膨張・発熱したバッテリーのご相談も承っています。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・防災備蓄を点検して、期限切れのものを整理したいご家庭

・古い防災リュックや簡易トイレを処分したい方

・まとめ買いした保存水やポリタンクを手放したい方

・団地・集合住宅の限られた収納を片付けたい方

・台風シーズン前に備蓄を入れ替えたい方

・重い備蓄や量の多いものの搬出を任せたい方

・昭島市・多摩エリアで不用品回収を探している方

・防災用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

まとめ買いした保存水や備蓄棚など、重くても、押入れや物置・収納の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「期限切れの非常食も出せる？」「古い防災リュックを一式まとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに昭島市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 昭島市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/akishimashi/

📰 昭島市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/akishima-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)