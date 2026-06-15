米国Market Accessを学ぶ無料ウェビナー開催

一般社団法人Japan Pharmaceutical & BioScience Society

一般社団法人 Japan Pharmaceutical & BioScience Society（Japan PBSS）は、2026年7月25日（土）8:00～9:00（JST）に、「Market Accessとは？～アメリカで医薬品を上市するために必要な知識と準備～」と題した無料オンラインウェビナーを開催いたします。

アメリカのヘルスケアシステムおよび保険償還制度は、日本とは大きく異なります。近年、日系企業が米国市場へ医薬品・バイオ製品を展開する機会が増える一方、Market Access（市場アクセス）への理解不足により、FDA承認後に収益化が遅れるケースが多く発生しています。本ウェビナーでは、米国での上市に向けて「いつ・何を準備すべきか」を、実例を交えて分かりやすく解説します。

【開催概要】

タイトル：Market Accessとは？～アメリカで医薬品を上市するために必要な知識と準備～

日時：2026年7月25日（土） 8:00～9:00（JST）

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込ページ：https://www.pbss.org/eventDetails/1064

【登壇者】

加藤 愛子 氏（RykoTECH CEO）

ボストンを拠点に9年以上、バイオ・ディープテック領域のスタートアップエコシステムに深く関わり、日米クロスボーダーBDおよび投資戦略を専門とするストラテジスト。Scientist、Investor、Startup、Entrepreneur の視座を併せ持ち、日系大手CVCの立ち上げ、ポートフォリオ戦略策定、技術スカウティング、スタートアップ支援など幅広い実績を有する。AMED、MEDISO、JETRO など政府機関とも連携し、日系企業の海外展開をハンズオンで支援。PBSSをはじめとするコミュニティ運営を通じ、ボストン現地ネットワークのハブとして活動している。

【本ウェビナーのポイント】

1. FDA承認後に直面する“Market Accessの壁”とは何か

2. 米国の保険償還・ステークホルダー構造の理解

3. 上市準備のタイムライン：どの段階で何を準備すべきか

4. 過去の成功・失敗事例から読み解く、日系企業が陥りやすいポイント

5. 日系企業が米国で戦うための戦略的視点

【イベントの取材・記事化等についてのお願い】

本イベントはセミクローズド型で運営され、演者を含む参加者が安心して意見交換できる環境を確保することを重視しています。取材・記事化等にあたっては、以下へのご協力をお願いいたします。

・当団体やイベントの取材をご希望の場合は、別途ご連絡ください。

・演者の発表内容や参加者の発言などが特定されないようご配慮の上、記事をご公開ください。

・イベントの撮影、録画・録音はお控えください。記事等で必要な際は、ご連絡ください。

【団体概要】

Japan PBSSは、製薬・バイオサイエンス分野の専門家コミュニティとして、研究開発、薬事、データサイエンス、ビジネス開発など多様な領域の知識交流を推進しています。ウェビナーや勉強会を通じ、国内外の最新知見を共有し、産業発展に寄与することを目的としています。

名称：一般社団法人 Japan Pharmaceutical & BioScience Society（Japan PBSS）

設立：2025年7月

目的：知の流動化を通じた日本の創薬力の強化

活動：セミナー・ワークショップ、ネットワーキング、産学連携支援、国際交流等

ウェブサイト：https://www.pbss.org/chapter/Japan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/japan-pharmaceutical-bioscience-society/

公式note：https://note.com/japan_pbss

Japan PBSS 問い合わせ窓口：info.japan@pbss.org

担当：杉田、池田、黒坂