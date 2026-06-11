秋の連休、平塚市総合公園で開催決定！「湘南国際リレーマラソン2026」仲間とつなぐ、24時間のタスキリレー！

株式会社ランナーズ・ウェルネス

湘南国際マラソン実行委員会は、2026年9月21日（月・祝）から22日（火・祝）にかけて、「湘南国際リレーマラソン2026」を開催いたします。

会場となるのは、自然豊かな環境と走りやすい周回コースを備えた平塚市総合公園。

24時間・12時間・6時間・4時間のリレーおよび個人種目に加え、湘南国際マラソン本大会に向けたトレーニングにも活用できる「ROAD to SHONAN 10km」、親子で楽しめるファミリーランやキッズランも実施します。

仲間とタスキをつなぎながら走る時間、自分自身の目標に向き合う時間、家族で同じコースを走る時間。それぞれのスタイルでランニングを楽しめる2日間です。

エントリーは2026年6月19日（金）18:00より開始予定です。

「リレーマラソン」ってどんな大会？

リレーマラソンは、チームでタスキをつなぎながら決められた時間内に走行距離を競うランニングイベントです。

走る順番や交代のタイミングはチームごとに自由。速さだけでなく、それぞれのペースで参加できることも魅力のひとつです。

コース沿いでは仲間を応援し、走り終えた後は次のランナーへタスキをつなぐ。競技としてだけでなく、チームで時間を共有する楽しさも味わうことができます。

― メイン種目：24時間タスキをつなぐ感動のリレー ―

大会ホームページはこちら :https://www.shonan-kokusai.jp/relay/

「湘南国際リレーマラソン」の代名詞、24時間リレー！

日中のにぎわいから夜の静けさ、そして朝の光へ。24時間という長い時間のなかで、チームメンバーが交代しながら走り続けます。仲間と協力しながら積み重ねた一周一周が、最終的な記録となって残ります。

◇ 24時間チームの部

チームで交代しながら、24時間を走り抜く究極のリレー。

深夜の静けさも、朝のさわやかな空気も、共にゴールした時の感動も、全部が一生の思い出に

― 時間やスタイルに合わせて選べる多彩な種目 ―

「いきなり24時間はハードルが高い…」という方も安心。

チーム、個人、それぞれに合わせた種目をご用意しています！

◇ チーム種目[24時間/12時間/6時間/４時間]

走っている仲間を応援し、走り終えたら次は自分がコースへ。

周回コースだからこそ、何度も声を掛け合いながら競技を進められるのもリレーマラソンならではの魅力です。

◇ 個人種目[24時間/12時間/6時間/４時間]

自分のペースで走り続けたい方には個人種目をご用意。

記録更新を目指す方、長時間走への挑戦を考えている方、ウルトラマラソンの練習として参加する方など、さまざまな目的でご参加いただけます。

◇親子でわいわい！ファミリー＆キッズラン

家族みんなで参加できるファミリーラン＆キッズランも開催！

ファミリーランでは親子で同じコースを走りながらゴールを目指し、キッズランでは子どもたちが自分の力で完走に挑戦します。

“走るって楽しい！”そんな気持ちを、家族みんなで味わえるプログラムです。

―ペースメーカーがしっかりサポート！10km走開催 ―

湘南国際マラソン本大会へ向けたステップレースとして、「ROAD to SHONAN 10km」を実施。

経験豊富なペースメーカーが参加者の走りをサポートし、秋以降のレースシーズンや湘南国際マラソン本番へ向けた走力確認の機会として活用いただけます。

レース前にはウォームアップドリルも予定しており、初心者から経験者まで参加しやすい内容となっています。

湘南国際リレーマラソン2026 開催概要

大会ホームページ :https://www.shonan-kokusai.jp/relay/

【大会名】

湘南国際リレーマラソン2026

【開催日】

2026年9月21日（月・祝）～22日（火・祝）

【会場】

平塚市総合公園内 平塚のはらっぱ（神奈川県平塚市）

【コース】

園路約1.7kmの周回コース

【エントリー期間】

2026年6月19日（金）18:00～※先着順

【主催】

湘南国際マラソン実行委員会

【種目・参加料】

・ROAD to SHONAN 10km 5,000円

・キッズラン 1,000円

・ファミリーラン 1,000円

・24時間チームの部 11,000円×人数

・24時間個人の部 18,000円

・12時間チームの部 9,400円×人数

・12時間個人の部 13,900円

・6時間チームの部 8,300円×人数

・6時間個人の部 9,300円

・4時間チームの部 7,200円×人数

・4時間個人の部 7,700円

【参加賞】

大会オリジナルタオル

【チャリティ】

チャリティ募金は任意（参加料＋300円）として、大会趣旨の地球環境活動に賛同し、以下の寄付先団体のうち１団体を選択することが出来ます。

○公益財団法人 かながわ海岸美化財団

○特定非営利活動法人 地球緑化センター

○東北の海から子どもたちと歩む未来へ 特定非営利活動法人 浜わらす

各団体の詳細は、（https://www.shonan-kokusai.jp/relay/charity/）をご確認ください。

大会ホームページ :https://www.shonan-kokusai.jp/relay/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。国際スパルタスロン協会日本支部も務めています。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組の制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/