湘南美容クリニック、Sofwave Medicalより「2025 TOP Provider（Japan）」に認定

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う湘南美容クリニックは、超音波を用いた最新のたるみ・しわ治療「ソフウェーブ（Sofwave(TM)）」を開発・製造する医療機器メーカー、Sofwave Medical Ltd.（The Regenerative Aesthetics Company(TM)／所在地：米国カリフォルニア州、CEO：Louis Scafuri）より、「2025 TOP Provider（Japan）」に認定されました。また、湘南美容クリニックの皮膚科全体統括を務める西川 礼華（にしかわ あやか）医師が、同社より「2025 Key Opinion Leader」に選出されました。今回の受賞・選出は、施術実績や症例の蓄積、安全性に配慮した施術体制など、臨床現場における総合的な取り組みに加え、「ソフウェーブ」の普及・発展に向けた革新的な取り組みとリーダーシップが高く評価されたものです。

「ソフウェーブ」は、独自の「SUPERB(TM)（Synchronous Ultrasound Parallel Beam）」技術により、真皮層へ効率的に超音波エネルギーを照射する次世代の非侵襲性リフトアップ治療です。コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸の生成を促進することで、顔・首・あご下のたるみや小じわの改善、肌質向上などが期待されています。施術中は皮膚表面を冷却しながらリアルタイムで温度をモニタリングする機能を備えており、幅広い肌色・肌タイプに対応できる安全性の高さも特長です。侵襲性が低く、施術後すぐに日常生活へ戻ることができるため、忙しい現代人のライフスタイルにも適した治療として、欧米・アジア各国の医療機関で広く採用されています。

湘南美容クリニックでは、西川医師を中心に、医師による丁寧な診察のもと、一人ひとりの肌状態に合わせた施術設計を行うとともに、継続的な症例蓄積や医師教育を通じて、安全性と再現性の高い提供体制づくりに取り組んできました。今回の認定・選出は、こうした日々の臨床活動と組織的な取り組みが国際的に評価されたものと受け止めています。

「ソフウェーブ」の詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/laser/liftup/sofwave/)をご覧ください。

SBCメディカルグループは、今後もSofwave Medical Ltd.をはじめとする先進的な医療メーカーとのパートナーシップを強化し、美容医療業界の健全な発展に貢献するとともに、お客さま一人ひとりに寄り添った医療の提供に努めてまいります。

Sofwave Medical Ltd. について

Sofwave Medical Ltd.は、2016年にイスラエルで創業し、現在は米国カリフォルニア州を拠点に40カ国以上で事業を展開するグローバル医療機器メーカーです。「The Regenerative Aesthetics Company(TM)」を掲げ、独自の超音波技術「SUPERB(TM)」を搭載した非侵襲性リフトアップ治療「Sofwave(TM)」の開発・製造・販売を行っています。

公式ウェブサイト：https://sofwave.com

西川 礼華医師について

横浜市立大学医学部医学科卒業後、2015年に湘南美容クリニックへ美容皮膚科医として入職。2018年より皮膚科全体統括に就任。現在は、SBCメディカルグループ全体において、美容皮膚科分野の治療開発や、医師・看護師への技術教育、安全管理などを幅広く担っている。臨床症例の解析を通じて、エビデンスに基づく医療の推進にも注力しており、国内外での学会発表や論文執筆など、学術活動にも積極的に取り組む。これらの実績が評価され、2023年にはSBC東京医療大学の客員教授に就任。

西川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp