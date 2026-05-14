「Securify」、インターネットテクノロジーイベント「Interop Tokyo 2026」に出展

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に、統合セキュリティプラットフォーム「Securify（セキュリファイ）」のブース出展が決定したことをお知らせします。

「Interop Tokyo 2026」公式サイト：https://www.interop.jp/



「Interop Tokyo」は、技術動向とビジネス活用のトレンドを、会場でのデモンストレーションやセッションを通じて紹介するインターネットテクノロジーイベントです。

スリーシェイクのブースでは、持続可能なセキュリティ対策を実現する統合セキュリティプラットフォーム「Securify」のデモンストレーションをご覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。



■ スリーシェイク出展概要

開催展名：Interop Tokyo 2026

出展日時：2026年6月10日（水）～12日（金）

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール3～8

※小間位置などの詳細につきましては、「Securify」公式X（旧Twitter）アカウント（https://x.com/Securify4）にて随時お知らせいたします。あわせて、最新情報をぜひご確認ください。

■ Interop Tokyo 2026 開催概要

Interop Tokyoはインターネットテクノロジーのイベントです。

1994年の日本初開催以来、毎年国内外から約500の企業・団体が参加し、技術動向とビジネス活用のトレンドを、会場でのデモンストレーションやセッションを通じて紹介しています。

開催日時：2026年6月10日（水）～12日（金）

会場 ：幕張メッセ

主催 ：Interop Tokyo 実行委員会

「Interop Tokyo 2026」公式サイト：https://www.interop.jp/

■Securify（セキュリファイ） とは

「Securify」は、ASM、脆弱性診断、CSPM、SBOMなどの機能を統合し、セキュリティリスクの可視化から評価、対策管理までを一元的に支援する統合セキュリティプラットフォームです。分断された情報を統合することで、優先的に対処すべきリスクを明確にし、持続可能なセキュリティ対策を実現します。

サービスURL：https://www.securify.jp/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )

クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/