南九州市

南九州市は、鹿児島県の南部に位置し、美しい自然環境と豊かな文化を誇る市です。市内には、温暖な気候と多くの観光地が点在し、全国的に有名な「知覧茶」の産地として知られています。南九州市は、地域資源を活かした持続可能な地域づくりを進めており、地域の振興と福祉の増進を目指して様々な施策を展開しています。

当市では、市民の健康や福祉を支えるため、市営温泉施設を運営しています。現在、頴娃町に「えい中央温泉センター」と「えい別府温泉センター」、川辺町に「ふれあいセンターわくわく川辺」の３施設があり、長年にわたり市民や県内外の方々に愛されてきました。

しかし、近年、人口減少に伴う利用者の減少や社会情勢の変化、また市内における民間施設との共存が求められる中、市営温泉施設の縮小が避けられない状況となっています。

これを受け、平成30年２月には、市内の民間温泉事業者代表を委員とする「南九州市温泉施設の在り方検討委員会」を設置し、今後の方針について検討を重ねました。その結果、委員会は「耐用年数が到来する時期までに廃止すること」や「民間への移管を検討する方向で進めること」といった答申を出しました。

さらに、泉源の枯渇により令和6年３月に閉館した「知覧温泉センター」については、温泉施設としての再利用は難しいとされ、知覧特攻平和会館近くに立地することもあり、今後は地域周辺の施設や環境に応じた新たな活用方法を模索している状況です。

こうした背景を踏まえ、市営温泉施設の土地や建物の有効活用について、温泉施設の枠組みにとらわれない民間事業者の皆様からの提案や意見を集めるため、サウンディング型市場調査を実施します。これにより、市場性や公募条件の整理を行い、より多くの事業者が参加しやすい形での活用方法を模索します。

ご関心のある民間事業者の皆様には、ぜひご参加いただき、今後の施設運営に関するご意見をお寄せいただければ幸いです。

調査対象施設

提案内容

- えい中央温泉センター（鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2890番地）- えい別府温泉センター（鹿児島県南九州市頴娃町別府5991番地2）- ふれあいセンターわくわく川辺（鹿児島県南九州市川辺町平山2890番地1）- 知覧温泉センター（鹿児島県南九州市知覧町郡17831番地1）

市営温泉施設の財産（土地・建物）有効活用方法について、様々な提案や意見を募集します。

活用方法の提案例

サウンディング型市場調査の参加資格

- 調査対象施設について市場性（民間活用の可能性）があるかどうか- どのような条件であれば、活用を検討していただけるか- フィットネスジムを経営する事業者えい中央温泉センターのトレーニングルームを充実させ、温泉大浴場はサウナ、大 広間は屋内運動場に改修し、フィットネスを中心とした施設に大規模改修する。土地は10年間の定期借地、建物は無償譲渡、改修費用と運営費用5年間分の半額援助を希望する。- 宿泊施設を経営する事業者市が知覧温泉センターを解体し、事業者が宿泊施設を建設する。土地は売却を希望する。

参加者は、対象施設の利活用にあたり、実施主体となる意向を有する法人又は法人のグループとします。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

サウンディング型市場調査の手続き

- 南九州市暴力団排除条例（平成24年9月4日条例第28号）に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの- 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定により、一般競争入札の参加を制限されているもの

全体スケジュール

実施要領の公表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148384/table/41_1_4b921e049b91e3df89012f4bc62a105c.jpg?v=202605140951 ]

実施要領等を市のホームページ等にて公表し、サウンディング型市場調査への参加事業者を募集します。

現地説明・見学会の開催

当該施設の概要及びサウンディング型市場調査についての現地説明、見学会を開催します。

参加を希望される方は、令和8年8月21日（金曜日）17時までに、参加者の氏名、所属企業部署名（又は所属団体名）、電話番号を明記の上、期日までに南九州市福祉健康課社会福祉係へメールにてお申込みください。

その際、件名は「現地説明・見学会参加申込（事業者名）」としてください。

※現地説明、見学会に参加されない場合でも、サウンディング型市場調査への参加はお申込みできます。

質問の受付及び対応

サウンディング型市場調査に対する質問は随時受け付けますので、南九州市福祉健康課社会福祉係へメールにてお問い合わせください。

その際、件名は「サウンディングに関する質問（事業者名）」としてください。

質問受付期間：令和8年5月8日（金曜日）から8月21日（金曜日）17時まで

サウンディング型市場調査の参加受付

サウンディング型市場調査への参加を希望する場合は、別紙「エントリーシート」に必要事項を記入し、件名を「サウンディング参加希望（事業者名）」として、南九州市福祉健康課社会福祉係へメールにて提出ください。

郵送の場合は、令和8年8月21日（金曜日）17時必着とさせていただきます。

申込受付期間：令和8年5月8日（金曜日）から8月21日（金曜日）17時まで

サウンディング型市場調査の実施

サウンディングの実施

実施結果概要の公表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148384/table/41_2_0409a2a11e0f8e9c945cf83ff4ce9e09.jpg?v=202605140951 ]- サウンディング型市場調査は参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に非公開で行います。- 資料の提出は任意としますが、説明のために必要な場合は、提出用として当日3部ご持参ください。（Eメールで提出する場合は1部で可）- 本調査に関係のない提案など、対話の趣旨から外れた内容の提案があった場合は、当該参加事業者に対して対話を実施しない（中断する）場合があります。

サウンディング型市場調査の実施結果について、事業の透明性を確保するため、調査全体の概要を市のホームページにて公表します。

公表にあたっては、あらかじめ参加事業者に内容の確認を行ったうえで行うものとします。

なお、参加事業者の名称は承諾の得られた事業者に限り公表させていただきます。（令和8年9月末までに公表予定）

その他

実施要領や留意事項、様式等は市ホームページからご確認ください。

「市営温泉施設」の有効活用に関するサウンディング型市場調査(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/2/11299.html)

お問い合わせ先

南九州市 福祉健康課 社会福祉係

電話：0993-56-1111

メール：shakaifukushi@city.minamikyushu.lg.jp

南九州市企画課

鹿児島県南九州市は、旧頴娃町、旧川辺町、旧知覧町の3町が合併し誕生した薩摩半島南部に位置する自然に恵まれた街です。