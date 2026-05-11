Youtuber中町綾によるスキンケアブランド「ASUNE（アスネ）」がAmazon・楽天市場にて5月12日(火)より販売開始

株式会社ダイヤコーポレーション

YouTuber中町綾プロデュースのスキンケアブランド〈ASUNE（アスネ）〉が「Amazon」「楽天市場」での公式ショップをオープン。2026年5月12日(火)より全6アイテムの販売を開始いたします。

■発売日：2026年5月12日(火)18時

※注文状況により、土日祝日を除く2～10営業日での発送となります。

■取扱アイテム

＜限定セット＞バンブー*¹トナー＋ビタミン*²ミルク

LDK the Beauty（2024年10月号）の化粧水×乳液部門でA評価を受賞した発売当初より大人気のバンブー*¹トナーとビタミン*²ミルクのセット。

肌荒れを予防し、すこやかな肌に整えてくれる化粧水とビタミンC誘導体*²をおしみなく配合した透明感*³のある肌へと導く乳液。

*¹ダイサンチク水（整肌成分） *²３-Ｏ-エチルアスコルビン酸（整肌成分） *³うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

グルタチオン*¹Vマスク

2026年3月に発売開始した新商品。

グルタチオン*¹と6種類のビタミン*²を配合し、

うるおいと透明感*³のある肌へ導くシートマスク。

*¹整肌成分 *²ナイアシンアミド、アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ピリドキシンＨＣｌ、シアノコバラミン（すべて整肌成分） *³うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

ハートリーフ*¹マスク(30枚入り)

リピーターも多いデイリーケアにおすすめのアイテム。ドクダミエキス*¹配合で肌トラブル*²を防ぐ大容量のデイリーマスク。

*¹ドクダミエキス（整肌成分） *²乾燥による肌荒れ

クリアクレンジングジェル

これ1本で洗顔からメイクオフまでこなしてくれるオイルフリークレンジングジェル。

ジェル状のテクスチャーが肌にのせた瞬間みずみずしく伸び、肌にうるおいを与えます。

クリーンスポットパッチ

ティーツリー成分*¹とシカ由来成分*²が乾燥や摩擦による外部刺激から保護し、肌トラブル*³を防ぐシート状美容液



*¹ティーツリー葉エキス（整肌成分） *²マデカシン酸、アシアチコシド、アシアチン酸、ツボクサエキス、マデカッソシド（すべて整肌成分） *³乾燥や紫外線による肌荒れ

マットカバークッションファンデーション

SPF47 PA++ (#21 ・#23)

肌にピタッと密着。肌トラブル*の原因の1つとなるべたつきをケアして、キメ細かいなめらかな肌へ。テカリを抑えたサラサラ仕上げで、パウダー不要のクッションファンデーション。

*乾燥による肌荒れ

■Amazon・楽天市場 各ショップ限定先着プレゼント

5月16日（土）23:59までの購入で、購入者全員に限定プレゼント

※先着特典のため、なくなり次第終了となります。

■Amazon 【ASUNEロゴステッカー＋シートマスク1枚】

■楽天市場 【ASUNEロゴステッカー＋ミニシカ*クリーム】

*マデカッソシド（整肌成分）

■中町綾新ビジュアルの韓国撮影動画を限定公開

Amazon・楽天市場のASUNEショップページにて、

ここでしか見れない中町綾新ビジュアルの韓国撮影動画を5月12日（火）18時に限定公開いたします。

ショップ情報

〈Amazon〉

http://amazon.co.jp/asune(http://amazon.co.jp/asune)

〈楽天市場〉

https://item.rakuten.co.jp/daiya-corp/c/0000000073/(https://item.rakuten.co.jp/daiya-corp/c/0000000073/)

【ASUNE】

ASUNEは「手軽に肌悩みをケアできるアイテム」をコンセプトにしたスキンケアブランド。肌へのすこやかさと見るだけで気分が上がるポップなデザインにこだわり、スキンケア初心者の方にも手に取っていただきやすいアイテムを展開しています。

Brand Concept

ーLove your daily lifeー

今日はどんな1日だった？

いつも頑張る自分へ

明日をよりハッピーな1日に

ポップでかわいいデザインで気分を上げて

毎日をちょっと良い日に

今日は幸せ、明日は楽しみASUNE

Brand Director

中町綾 AYA NAKAMACHI

2001年1月10日生まれ、東京都出身。

「高一ミスコン」でグランプリに輝き、女子高生の頃からインフルエンサーとして活躍。軽快なトークと飾らない自然体な動画で人気を集め、YouTubeでは、個人チャンネル・兄妹チャンネルともに登録者数100万人を突破。トレンドランキングには常に上位にランクインするなど、多くのZ世代から支持されている女性YouTuber。

中町綾 Instagram：@ayanakamachi

中町綾 YouTube：https://www.youtube.com/@NakamachiAya

ASUNE公式Instagram：@asune_official （ https://www.instagram.com/asune_official/ ）

ASUNE公式Twitter：@ASUNE_ official （ https://x.com/ASUNE_official ）

ASUNE公式オンラインストア： http://asune.jp/