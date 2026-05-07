名古屋レインボープライドに3年連続参加！　話題の「映え棺」入棺体験＆「遺影風撮影」でブース出展！

株式会社ティア

「名古屋レインボープライド」は、LGBTQを軸に、性的指向、性自認、障害、人種・民族、信条、年齢など様々な側面を持つ一人ひとりの多様性を可視化し、権利や尊厳を求めるイベントです。

名古屋市内を中心に中部、関東、関西、北海道エリアで葬祭事業を展開する株式会社ティア（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：冨安徳久）は、全ての人が大切な方ときちんとお別れする機会をご提供する社会的使命があると考えております。本イベントの趣旨である多様性、包括性に賛同し、2024年に初のブース出展を行い、今年で3年連続の参加となります。

3回目の参加となる今年も、過去2年間で累計300名超の方に体験いただき大盛況となった「映え棺入棺体験」と、「たかしママとのコラボ生花祭壇」を継続実施！来場者の皆様に他では味わえない特別な体験をご提供いたします。

【 注目の出展内容 】

◆ デザイナー布施美佳子氏プロデュース「映え棺」に実際に入れる貴重な体験！

◆ 📸棺での写真撮影も可能！生と死を考えるユニークなフォト体験

◆ たかしママ×ティアのスペシャルコラボ祭壇で「遺影風撮影」体験！

入棺体験は、ティアのデザイン棺を用意たかしママとのスペシャルコラボ生花祭壇での遺影風撮影

【出展イベント概要】

名古屋レインボープライド2026

開催日時：2026年5月16日（土）10:30～18:00

出展場所：オアシス21「銀河の広場」㉚㉛ブース（2ブース展開）

イベント詳細：https://nagoyarainbowpride.com/

【体験内容】

１.映え棺での入棺体験

布施美佳子さんのオリジナルデザイン棺（ブランド名：GRAVETOKYO）を2点ご用意。カラフルで可愛らしいデザインが施された特別な棺に、どなたでも実際に入ることができます。写真撮影も可能です。

棺の蓋を閉じ、自身の死を想うことで、一日一日を大切に生きられるようになるといわれています。



🌺 ２.たかしママコラボ祭壇「遺影風撮影」体験

「昼はお花屋さん、夜はゲイバーのママ」として名古屋で愛される『たかしママ』が、レインボープライドにふさわしい華やかな生花祭壇をプロデュース。

祭壇に設置された額から顔を出して撮影ができるので、まるで遺影写真のような面白い写真が撮れます！SNSでの話題性抜群の体験です。

【ティアの多様性への取り組み】

ティアは、大切な方ときちんとお別れをすることにより遺された方が前を向いて自らの人生を歩んでいけることができる、という考えのもと『すべての方の最期のお別れに寄り添うこと』をモットーとして掲げています。変わりゆく社会の中で故人様、ご遺族の様々な多様性に対応していくことは葬儀社としての使命でもあり、社内でも多様性に対する取り組みを進めています。

名古屋レインボープライドには2024年から出展。2024年は100名超、2025年はさらに多くの方に入棺体験をしていただき、累計で300名を超える方にご参加いただきました。たかしママによるオリジナル祭壇も、毎年フォトスポットとして大人気となっています。

また、イベント参加以外でも従業員やお客様、パートナー企業に対する方針を性の多様性を考慮した内容に見直したり、ダイバーシティ＆インクルージョンに対する理解を深めるための社内研修を開催したりしています。加えて、社内の人事制度において戸籍上同性のパートナーも配偶者の対象となるよう変更。従業員一人一人が多様な性のあり方についての知識と理解を深め、誰もが自分らしく生きていける社会の実現に向けて尽力していきたいと考えています。

【過去の参加実績・来場者の声】

・2024年：初回出展、100名超が入棺体験を実施

「こんな体験は初めて！」「生と死について考えるきっかけになった」



・2025年：2回目の出展、初回を超える多数の参加者で賑わい

「人生観が変わりそう！素敵な体験。面白いな」「頑張って生きようと思った」

・過去2年間で累計300名超の方にご体験いただき、SNSでも話題に

2024年の様子はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=B_PC1eGgt2w

株式会社ティア

本 社 ： 愛知県名古屋市北区黒川本通3丁目33番地1

代表者 ： 代表取締役社長 冨安 徳久

設 立 ： 1997年7月

資本金 ： 18 億 9,500万円（2025年9月末現在）

上場市場 ： 東京証券取引所 スタンダード、名古屋証券取引所 プレミア市場

従業員数 ： 971人（2025年9月末現在）

事業内容 ： 葬儀施行全般や各種法要の請負

葬儀施行後の遺族の相談内容に応じたアフターフォロー

北海道、中部、関東、関西に直営、FCで葬儀会館を運営

フランチャイズによる葬儀ビジネス参入提案とノウハウ提供

会館数 ： 224会館（2026年4月現在）

コーポレートサイト : https://www.tear.co.jp/company/