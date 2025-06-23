À¤³¦½é¡¢ÎÌ»ÒÄ¶±ÛÀ­¤È°Å¹æ¤Î°ÂÁ´À­¤¬Åù²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ―½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ëÎÌ»Ò·×»»µ¡¤ÎÍ¥°ÌÀ­¤òÆÃÄ§ÉÕ¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÍýÏÀÅª´ðÈ×―

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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Cryptographic Characterization of Quantum Advantage¡ÊÎÌ»ÒÄ¶±ÛÀ¤Î°Å¹æÍýÏÀÅªÆÃÄ§ÉÕ¤±¡Ë
Ãø¼Ô¡§Tomoyuki Morimae, Yuki Shirakawa, Takashi Yamakawa
·ÇºÜ»ï¡§Proceedings of the 57th Annual ACM Symposium on Theory of Computing
DOI¡§10.1145/3717823.3718133