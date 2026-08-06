第二次世界大戦時代を描いた2014年の映画「フューリー」で、スコット・イーストウッド（40）とシャイア・ラブーフ（40）が喧嘩になりそうだったところを、ブラッド・ピット（62）が制止していたという。豪華キャストでも話題となっていた同作だが、その奇行の数々でトラブルが絶えないシャイアとの共演は容易ではなかったとスコットが振り返った。



【写真】子役時代には父親がシガニー・ウィーバーにブチギレられたこともあるシャイア・ラブーフ

ポッドキャスト「Armchair Expert」でスコットはこう明かす。「間違いなくシャイアは苦悩に満ちていて、何か問題があったのかもしれない」「ある日、彼がまた取り乱していて、我慢できなくなった」「それで彼に『ぶっ飛ばすぞ』って言ったんだ」



しかし、状況がさらに悪化する前にブラッドが仲裁に入ったと続けている。同作は戦車「フューリー」号の戦いを描いており、ブラピが車長役。シャイアは砲手役だった。撮影は実際の戦車を使用して行われたとあって、狭い車内で緊張の続く演技を強いられストレスもあったのかもしれない。



スコットは現場の誰もがシャイアの態度に影響を受けていたと振り返り、「大人になれって思った」と言うが、「おかしなことに映画業界はサイコパスを引き寄せる。なぜならアートとビジネスが交差するような場所だから」と語った。



スコットはクリント・イーストウッドの息子としても知られている。一方のシャイアはスティーブン・スピルバーグ監督に気に入られ「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」（2008年）でのインディの息子マット役を演じた。「トランスフォーマー」シリーズのサム・ウィトウィッキー役などでも知られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）