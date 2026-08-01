１年ぶりにプレミアリーグに復帰する冨安。(C)Getty Images

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　アヤックスを契約満了で退団した日本代表DF冨安健洋の新天地がついに決定する。

　移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が現地８月５日、移籍確定時のお馴染みのフレーズ「HERE WE GO」とともに次のように投稿した。
 
「タケヒロ・トミヤスがクリスタル・パレスへ、here we go（いよいよ決定）！ロンドンでメディカル検査をパスし、今後48時間以内に契約にサインへ。日本代表DFが夏にアヤックスを退団後、フリーエージェントでパレスに加入」

　27歳のDFは、鎌田大地が所属するパレスに練習参加をし、プレシーズンマッチにも出場。トライアウトに合格したかたちだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】一足早くパレスのユニホームを着用する冨安

 