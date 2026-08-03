「ドッグランで、他のわんこをかわいがっていたら静かにこっち見てた。ごめんて」ーー。そんなコメントとともにXに投稿された1枚の写真が、多くの人の心をつかんでいます。



【写真】「誰なでてるの？」プールから飼い主さんたちをじっと見つめるロベルタちゃん

写っているのは、ドッグランのプールでたたずむシベリアン・ハスキーの「ロベルタ」ちゃん（2歳・女の子）。水に浸かりながら、飼い主さんをじっと見つめる真顔は、どこか切なくも愛らしく、「どうして私じゃないの？」と訴えかけているようにも見えます。



投稿には6.2万件を超える「いいね」が集まり、「哀愁漂うお顔」「ジェラシー圧が（笑）」「絶望感伝わってきた」「俺はもういらないのかっていうお顔が何とも言えない」「ひしひしと伝わる浮気現場を目撃したパートナー感」「この表情！切ない」「虚無スキーになってる」「わんこのこういうところ、ほんま好き」など、共感や笑いの声が相次いでいます。



「なぜ、他の子を？」その後の展開は…

飼い主の、Pさん（@michelle230430）によると、この写真は、ドッグランのプールで遊んでいるときに撮影されたものだそうです。



「ふだん、犬は入ることのできないプールなのですが、この日は犬のためのイベントが開催されていて、プールが開放されていたんです。犬や飼い主さんたちがたくさん来ていて、とてもにぎわっていました。夫と一緒に他のわんちゃんを『かわいいね』となでていたとき、ふとロベルタのほうを振り返ったところ、写真のような表情でじっとこちらを見つめながらたたずんでいました」



ロベルタちゃんの様子に気づいたときのことを、飼い主さんはこう振り返ります。



「思わず、夫と一緒に笑ってしまいました。真顔でこちらを静かに見つめていたので、不満なのは伝わってきました」



その後、ロベルタちゃんはどうなったのでしょうか。



「夫とふたりで名前を呼ぶと、水をじゃぶじゃぶさせながら楽しそうに歩きはじめました」



猫姉妹と仲良く暮らすロベルタちゃん

ロベルタちゃんについて、飼い主さんは「人も犬も大好きなハッピーガールです。愛されて当然！と思っているので、散歩中はよく撫でられ待ちをします」と話します。



ふだんは、2匹の猫、長女の「Michelle」ちゃんと末っ子の「Mia」ちゃんとともに、にぎやかな日々を送っているそうです。



種族を超えて仲良く暮らす姉妹について、飼い主さんは「私の宝もの」とつづっています。また、ほほ笑ましいエピソードを届けてくれる日も、そう遠くないかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）