“最胸の超新星”グラビア挑戦のアイドル24歳、ピチピチの素肌 入浴ショットも
『SPA!デジタル写真集 Miina「最胸の超新星、現る！」』が発売中。このたび、誌面カットが解禁となった。
【写真】“最胸の超新星”グラビア挑戦のアイドル24歳、キュートなワンピに入浴カットも
Miinaは、2001年、広島県生まれ。2023年から、アイドルグループ「zanka」のメンバーとして活動中。過去には、アクターズスクール広島のローカルアイドルユニット「SPL∞ASH」や、「ラストアイドル」2期生アンダーとしても活動してきた。SNSに水着姿の写真を投稿して注目を集めていたなか、2025年におこなわれた「Tokyo Idol Festival 2025」と「週刊SPA!」のコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」にて、初めての水着グラビアに挑戦した。
溢れんばかりの大きなバストで絶景感を演出したカットが表紙に採用されている。赤色の変形ワンピース水着を着ながら、書棚の前に立つMiinaを見つけてしまい、思わずふすまの覗き窓から覗いているとバレてしまった！ でも笑顔で見つめ返してくれて好感度がグッとアップ‼ さらに濡れて貼りつくシャツ、水滴をはじくカラダも見どころで、初体験となったお風呂グラビアでは、艶やかな入浴シーンもチェックできる。
【写真】“最胸の超新星”グラビア挑戦のアイドル24歳、キュートなワンピに入浴カットも
Miinaは、2001年、広島県生まれ。2023年から、アイドルグループ「zanka」のメンバーとして活動中。過去には、アクターズスクール広島のローカルアイドルユニット「SPL∞ASH」や、「ラストアイドル」2期生アンダーとしても活動してきた。SNSに水着姿の写真を投稿して注目を集めていたなか、2025年におこなわれた「Tokyo Idol Festival 2025」と「週刊SPA!」のコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」にて、初めての水着グラビアに挑戦した。