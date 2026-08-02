◇MLB レッドソックス3-2ドジャース(日本時間2日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手はレッドソックス戦に先発。吉田正尚選手と初対戦した喜びを語りました。

2人はオリックス時代にエースと主砲としてリーグ優勝や日本一に貢献。その2人がメジャーの舞台で初めて対戦し、見逃し三振、センターフライ、ファーストゴロと、いずれも山本投手に軍配が上がりました。

山本投手はセダン・ラファエラ選手に2打席連続で被弾。2−2の8回は併殺の間に勝ち越しを許し、8回3失点で7敗目を喫しました。

試合後は「調子自体はすごくよかったですし、自信を持ってどんどん投げていけました」と振り返ります。しかし、「初回からスプリットがちょうどバッターの得意なゾーンに抜けてしまって、それを一発打たれたところと、2本目は一応ボール球まで抜けていたんですけど、まあ失投は失投かなというので、すごく悔しく思いました。全体的にはいいボールも多かったですけど、ああいう内容では、やっぱりいいチームには勝てないなと思うような内容でした」と反省を口にしました。

また、吉田選手とは初対戦。第1打席は様々な球種を駆使して、見逃し三振。その後の打席も安打を許しませんでした。

初対戦に、「特に関係性の深い先輩だったので、とにかく意識しないように心がけましたし、思いっきり投げて、いいところにいったのでよかったです」と振り返り、「ここで対戦できてすごくよかったなという気持ちはありますね」と思いを明かしました。

前日は試合前の練習で吉田選手と談笑。「ちらっとは話しましたけど、そんなに深くは話してないですけど、またあす挨拶に行きたいなと思います」と話しました。