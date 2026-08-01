父親は元プロ野球選手・北海道の美人アナ26歳、紫陽花バックの爽やかショットに反響
北海道文化放送アナウンサーの柴田祐里菜が30日にInstagramを更新し、紫陽花をバックにしたソロショットを披露すると、ファンから「可愛い」「爽やかな感じで素敵」といった声が集まった。
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、北海道で見頃を迎えた紫陽花をバックに、爽やかな笑顔でカメラを見つめる柴田の姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「紫陽花の色と服の色がバッチリ合っていますね」「笑顔も可愛い」「爽やかな感じで素敵」「紫陽花もゆりなちゃんも凄く綺麗！」などの反響が寄せられている。
【柴田祐里菜】
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）
【写真】北海道の美人アナ26歳、タイトなウエットスーツで流氷に浮かぶ姿がかわいい！
大阪近鉄バファローズや日本ハムファイターズでリリーフとして活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也を父に持つ彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、北海道で見頃を迎えた紫陽花をバックに、爽やかな笑顔でカメラを見つめる柴田の姿が収められている。
【柴田祐里菜】
1999年9月3日生まれの26歳。父は大阪近鉄バファローズなどで活躍した元プロ野球選手の柴田佳主也。大阪府立大学を卒業し、2023年4月、北海道文化放送にアナウンサーとして入社した。Instagramではさまざまな素顔を披露しており、今年2月には人生で流氷を体験したとして、ウエットスーツで流氷に乗る姿などを披露していた。
引用：「柴田祐里菜」Instagram（@uhb_yurina）