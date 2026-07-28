「なにこれ絶対美味しいやつ」雪見だいふく×アイスカフェラテの簡単アレンジに「最強すぎる」「公式から真夏のライフハックきた」
ロッテ『雪見だいふく』の公式X（＠yukimi_lotte）が紹介した、アイスカフェラテに雪見だいふくをのせる簡単アレンジが注目を集めている。手軽に試せそうな組み合わせに、「公式から真夏のライフハックきた」「頭いい!! やってみたい!!」「なにこれ絶対美味しいやつ」といった声が寄せられた。
【写真】アイスカフェラテに雪見だいふくをポン！ 思わず試したくなる簡単アレンジ
投稿では、アイスカフェラテに雪見だいふくをそのまま1個トッピングするアレンジを紹介。投稿によると、おもちにもラテの風味が染み込み、ミルキーな味わいが楽しめるという。コンビニなどでも手に入りやすいアイスカフェラテと雪見だいふくを組み合わせるだけで、気軽に楽しめそうなアレンジだ。
コメント欄には、「公式から真夏のライフハックきた」「頭いい!! やってみたい!!」「最強すぎる！やってみよ」「なにこれ絶対美味しいやつ」「それは美味しそうすぎる！雪見だいふくもカフェラテも大好き」と、手軽さや組み合わせに期待する声が寄せられた。
また、「メロンソーダだと美味しいよ」「抹茶ラテに雪見だいふくを入れるとめちゃくちゃおいしいです……！」「ミルクティーでやっても美味しそうだな…」など、別の飲み物との組み合わせを楽しむアレンジ案も寄せられている。
【写真】アイスカフェラテに雪見だいふくをポン！ 思わず試したくなる簡単アレンジ
投稿では、アイスカフェラテに雪見だいふくをそのまま1個トッピングするアレンジを紹介。投稿によると、おもちにもラテの風味が染み込み、ミルキーな味わいが楽しめるという。コンビニなどでも手に入りやすいアイスカフェラテと雪見だいふくを組み合わせるだけで、気軽に楽しめそうなアレンジだ。
また、「メロンソーダだと美味しいよ」「抹茶ラテに雪見だいふくを入れるとめちゃくちゃおいしいです……！」「ミルクティーでやっても美味しそうだな…」など、別の飲み物との組み合わせを楽しむアレンジ案も寄せられている。