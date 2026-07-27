都内の河川敷で「マナー違反」バーベキューの生ゴミや炭、器具など放置　“クマ被害誘発”に不安の声　外国人が“禁止”の川に飛び込みも

東京都内の河川敷で確認されたのは、むき出しで捨てられた食べ物や使用済みのフライパンなどのごみです。

こうしたごみの放置によって起こる第二の被害を警戒する声もあります。

利用客のマナー悪化が問題視されているのは、東京・青梅市にある「釜の淵公園」の河川敷です。

この河川敷では、バーベキューやキャンプをすることが認められています。

その一方で、直火での調理禁止やライフジャケットなしでの遊泳を控えるよう呼びかけられています。

しかし26日、現場で「イット！」取材班が目撃したのは、ライフジャケットを着用しないで川に飛び込んだり泳いだりする人々の姿です。

雨の影響で濁流になっていたため、川の流れも速く非常に危険な行為です。

ネパールから来たというグループに事情を聴くと、グループの代表者は「川に入っていたけど、日本に来たばかりで日本語がわからなくて…」と話し、「日本語が分からない数人が入ってしまった」と弁明。

川に入らないよう注意すると話しました。

さらに、この場所で特に問題となっているのが、バーベキュー後に残されたごみの放置です。

むき出しになって捨てられた食材やバーベキューの器具がそのまま放置され、炭が残ったままの状態になっていました。

さらに、禁止されているじか火の使用跡も確認できました。

特に炭の放置は、火災の原因となりかねない危険な行為です。

こうした状況を少しでも改善するため始まったのが、マナー向上を目的としたボランティアによる「見回り活動」です。

活動の中心は利用客に対し「気をつけて。川に流されないようにしてくださいね」などの呼びかけの他、周辺に残されたごみ拾いです。

見回りをしていると、「岩の上から飛び込み禁止」と書かれているにも関わらず、飛び込みを行う人たちの姿がみられました。

現場には、川遊びで使ったとみられる水鉄砲や空気入れ、さらに食材が入っていた容器などが残されています。

特に注意が必要なのが、バーベキューで使ったとみられる炭の放置です。

地元ボランティア：

（Q.雨が降っても下に熱がこもる）こもっちゃう。（Q.湯気が）出てるでしょ。危ないな。炭だからあとで火種残ってたらわかんないね。

また、生ごみなどを放置するとクマの危険性もあるといいます。

地元ボランティア：

目撃情報はないけど、この周りがクマの行動範囲ですから、クマだけに限らずイノシシもシカも。シカは市内で出くわすので、こういうところに（食べ物が）あるのを覚えちゃうと結構ね、クマも楽にエサとれると思うから出回る。被害が出てからじゃ遅い。

こうした現状に、地元の住民からも「そこにもありますけど（使った）網とか。そのまま残して捨てていく人がいるので、そういうのはやめてほしい」「去年おととしとか結構外国人の方が（多かった）。ルールっていうかモラルを持ってキャンプを楽しんでもらいたいなと思う」と、利用客のマナー向上を求める声が聞かれました。

東京・青梅市は現在、周辺住民の影響も考慮しつつエリアの有効活用に向け、条例による規制も含めて関係機関と検討を進めています。