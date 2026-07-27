球団が公式インスタグラムを更新

【MLB】Wソックス 12ー3 アストロズ（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が、自身初の「ボブルヘッドデー」となった26日（日本時間27日）のアストロズ戦で、2本塁打を含む3安打6打点の活躍。来場者には村上のボブルヘッド人形が配布され、試合前の始球式には村上の両親が登場するなど、本拠地が“村上一色”となった。この盛り上がりに、村上と“縁のある”日本企業も反応した。

球団は公式インスタグラムで、限定品のボブルヘッド人形を公開。3月26日（同27日）の開幕戦で、村上が放ったメジャー初本塁打を模した逸品はファンの注目を集めた。なかでも話題を呼んだのが台座に据えられた“ロゴマーク”。「TOTO Washlet」と日系の住宅総合機器メーカーが記されている。

さらにコメント欄には、ホワイトソックス球団が追記した「Presented by @totousa」の紹介文も。ボブルヘッド人形に協賛する形で、村上の冠試合を盛り上げるために一役買ったと思われる。

村上は入団会見の際、温水洗浄便座がロッカールームに設置されていないことに気づき、球団に導入を熱望。結果的に設置が決まり、チームメートのなかには、温水洗浄便座が生活必需品になった選手も。村上が“ウォシュレットの広告塔”として活躍したことが、日本企業の心を動かし、ボブルヘッドデーでのコラボにつながったのかもしれない。（Full-Count編集部）