『VIVANT』に柔道金メダリスト・角田夏実がサプライズ登場！ 9月開幕『アジア大会』とのSPコラボ
26日21時よりいよいよ第2シーズンがスタートした日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）。その幕開けとなる第11話に、柔道金メダリストの角田夏実がサプライズ出演した。9月に開幕する『アジア大会』と『VIVANT』のスペシャルコラボに角田は「最初は“え、嘘かな？”と思ったぐらいうれしかった」と初のドラマ出演の喜びを語った。
【写真】金メダリストにぴったり！“金色”の衣装を身にまとっての出演
TBSテレビでは、日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶりとなる『アジア大会 愛知・名古屋』（9月19日開幕）を連日生放送。『アジア大会』は4年に一度、48億人の頂点を決めるアジア最大のスポーツの祭典で、オリンピックを凌ぐ数の競技・種目（43競技469種目）が行われ、約45の国と地域が参加予定だ。
今回、そんな『アジア大会』と日曜劇場『VIVANT』のコラボが実現。TBSアジア大会アスリートアンバサダーを務める角田夏実がサプライズ出演した。
角田は、2023年の中国・杭州大会にて柔道女子48キロ級で金メダルを獲得し、翌年のパリ五輪で世界の頂点に立った経歴の持ち主。今回はそんな金メダリストにふさわしい“金色”の衣装を身にまとっての出演となった。初のドラマ出演に角田は「（出演が決定した際）本当に『VIVANT』がめちゃくちゃ好きでずっと見ていたので、最初は“え、嘘かな？”と思ったぐらいうれしかった」と振り返った。
さらに「先が分からないから楽しいというのはあると思うので、『アジア大会』もたくさんのドラマが生まれることを私も期待していますし、『VIVANT』も先が分からないからワクワクする。どちらも同じように応援していただけたらうれしい」と『アジア大会』『VIVANT』を楽しみにしている視聴者へ呼びかけた。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
『アジア大会 愛知・名古屋』は、9月19日開幕。TBS系にて連日生放送。
※角田夏美コメント全文は以下の通り
【角田夏美 コメント全文】
◆TBSアジア大会アスリートアンバサダー・角田夏実
本当に『VIVANT』がめちゃくちゃ好きでずっと見ていたので、最初は「え、嘘かな？」と思ったぐらいうれしかったです。ドラマの撮影現場は、テレビ収録とはまた違った独特な雰囲気がありました。試合会場ともまた違った雰囲気でしたが、ちょっと試合会場に似ているピリピリ感がありました。こんな貴重な機会をいただけて本当にうれしいです。自分が見ていたドラマがこんなに時間をかけて撮っていたんだと改めて感じて、本当にすごいと思いました。
先が分からないから楽しいというのはあると思うので、『アジア大会』もたくさんのドラマが生まれることを私も期待していますし、『VIVANT』も先が分からないからワクワクする。どちらも同じように応援していただけたらうれしいです。『VIVANT』はいち視聴者として今後の放送を楽しみにしています！
【写真】金メダリストにぴったり！“金色”の衣装を身にまとっての出演
TBSテレビでは、日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶりとなる『アジア大会 愛知・名古屋』（9月19日開幕）を連日生放送。『アジア大会』は4年に一度、48億人の頂点を決めるアジア最大のスポーツの祭典で、オリンピックを凌ぐ数の競技・種目（43競技469種目）が行われ、約45の国と地域が参加予定だ。
角田は、2023年の中国・杭州大会にて柔道女子48キロ級で金メダルを獲得し、翌年のパリ五輪で世界の頂点に立った経歴の持ち主。今回はそんな金メダリストにふさわしい“金色”の衣装を身にまとっての出演となった。初のドラマ出演に角田は「（出演が決定した際）本当に『VIVANT』がめちゃくちゃ好きでずっと見ていたので、最初は“え、嘘かな？”と思ったぐらいうれしかった」と振り返った。
さらに「先が分からないから楽しいというのはあると思うので、『アジア大会』もたくさんのドラマが生まれることを私も期待していますし、『VIVANT』も先が分からないからワクワクする。どちらも同じように応援していただけたらうれしい」と『アジア大会』『VIVANT』を楽しみにしている視聴者へ呼びかけた。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
『アジア大会 愛知・名古屋』は、9月19日開幕。TBS系にて連日生放送。
※角田夏美コメント全文は以下の通り
【角田夏美 コメント全文】
◆TBSアジア大会アスリートアンバサダー・角田夏実
本当に『VIVANT』がめちゃくちゃ好きでずっと見ていたので、最初は「え、嘘かな？」と思ったぐらいうれしかったです。ドラマの撮影現場は、テレビ収録とはまた違った独特な雰囲気がありました。試合会場ともまた違った雰囲気でしたが、ちょっと試合会場に似ているピリピリ感がありました。こんな貴重な機会をいただけて本当にうれしいです。自分が見ていたドラマがこんなに時間をかけて撮っていたんだと改めて感じて、本当にすごいと思いました。
先が分からないから楽しいというのはあると思うので、『アジア大会』もたくさんのドラマが生まれることを私も期待していますし、『VIVANT』も先が分からないからワクワクする。どちらも同じように応援していただけたらうれしいです。『VIVANT』はいち視聴者として今後の放送を楽しみにしています！