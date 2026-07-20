加瀬亮、デビュー当初から超絶演技 橋口亮輔監督が驚きの秘話
俳優の木村多江（55）、リリー・フランキー（62）、橋口亮輔監督が20日、東京・シネマート新宿で行われた映画『ハッシュ！4K』、映画『ぐるりのこと。4K』（24日公開）の公開記念プレミア先行上映＆トークショーに参加した。
【写真】笑顔でピースサインをする登壇者たち
橋口亮輔監督作品の2001年公開の『ハッシュ！』、08年公開の『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版となる。光石研、加瀬亮、江口のりこ、佐藤二朗ら豪華なカメオキャストがいる橋口監督作。橋口監督は「『ハッシュ！』の時、加瀬亮くんがデビューなんです。その時は、浅野忠信さんの付き人をやっていたんです。見学に来ている子がいて、そのうち『出してくれ』となった。蕎麦屋のヤンキーの店員の役しかなくて。誰でもいいぐらいの役で。『それでも出してくれ』となった。リハーサルをやってもらっても全然言うことを聞かなくて（笑）。いかにもヤンキーで、下手くそでもなんとかなる役。『こうで、こうで』と言っても全然言った通りにやらない。素人同然でできないのか、若いから生意気で突っかかっているのかと思った。どうしようかなと思いつつ現場になったら、ご覧の通りです。何とも腹の立つ店員で（笑）。加瀬くんは言ったことを自分の中でずっとやって出してくる。デビューの時からそうだった」とうなっていた。
イベントには、田辺誠一、片岡礼子、木村多江、リリー・フランキーも参加した。
『ハッシュ！』は、土木研究所で働く勝裕（田辺誠一）はゲイであることを他人に気づかれないよう注意しながら生きている。ペットショップで働く直也（高橋和也）は明るくゲイライフを満喫しているが、どこか虚しさを抱えている。歯科技工士の朝子（片岡礼子）は自己肯定感の低さから愛のないセックスを繰り返し、孤独感を募らせている。カップルとなった勝裕と直也のもとに、朝子が現れ、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなく、あなたの子どもがほしい」と勝裕に持ちかける。ゲイカップルと、独りの女性。他者と深く関わっていくことを半ばあきらめかけていた三人がつくる「新しい家族のかたち」をユーモラスに描き、2001年カンヌ国際映画祭監督週間に出品されたのをはじめ国内外で絶賛された。
『ぐるりのこと。』は、生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子と、ただ寄り添いつづける法廷画家の夫・カナオ。何があっても決して離れない一組の夫婦の、バブル崩壊後の90年代初頭から9.11テロに至るまでの10年を、90年代に世間を震撼させたさまざまな社会的事件を背景に描く物語。『ハッシュ！』後、自らうつになった経験を振り返り、「人はどうしたら希望を持てるのだろう？」と自問した橋口監督がたどりついた「人と人とのつながりのなかにしか希望は生まれない」という答え。日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数多くの映画賞を受賞した注目の作品となる。
【写真】笑顔でピースサインをする登壇者たち
橋口亮輔監督作品の2001年公開の『ハッシュ！』、08年公開の『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版となる。光石研、加瀬亮、江口のりこ、佐藤二朗ら豪華なカメオキャストがいる橋口監督作。橋口監督は「『ハッシュ！』の時、加瀬亮くんがデビューなんです。その時は、浅野忠信さんの付き人をやっていたんです。見学に来ている子がいて、そのうち『出してくれ』となった。蕎麦屋のヤンキーの店員の役しかなくて。誰でもいいぐらいの役で。『それでも出してくれ』となった。リハーサルをやってもらっても全然言うことを聞かなくて（笑）。いかにもヤンキーで、下手くそでもなんとかなる役。『こうで、こうで』と言っても全然言った通りにやらない。素人同然でできないのか、若いから生意気で突っかかっているのかと思った。どうしようかなと思いつつ現場になったら、ご覧の通りです。何とも腹の立つ店員で（笑）。加瀬くんは言ったことを自分の中でずっとやって出してくる。デビューの時からそうだった」とうなっていた。
『ハッシュ！』は、土木研究所で働く勝裕（田辺誠一）はゲイであることを他人に気づかれないよう注意しながら生きている。ペットショップで働く直也（高橋和也）は明るくゲイライフを満喫しているが、どこか虚しさを抱えている。歯科技工士の朝子（片岡礼子）は自己肯定感の低さから愛のないセックスを繰り返し、孤独感を募らせている。カップルとなった勝裕と直也のもとに、朝子が現れ、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなく、あなたの子どもがほしい」と勝裕に持ちかける。ゲイカップルと、独りの女性。他者と深く関わっていくことを半ばあきらめかけていた三人がつくる「新しい家族のかたち」をユーモラスに描き、2001年カンヌ国際映画祭監督週間に出品されたのをはじめ国内外で絶賛された。
『ぐるりのこと。』は、生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子と、ただ寄り添いつづける法廷画家の夫・カナオ。何があっても決して離れない一組の夫婦の、バブル崩壊後の90年代初頭から9.11テロに至るまでの10年を、90年代に世間を震撼させたさまざまな社会的事件を背景に描く物語。『ハッシュ！』後、自らうつになった経験を振り返り、「人はどうしたら希望を持てるのだろう？」と自問した橋口監督がたどりついた「人と人とのつながりのなかにしか希望は生まれない」という答え。日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数多くの映画賞を受賞した注目の作品となる。