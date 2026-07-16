7月14日、9月に公開される織田裕二主演の映画『踊る大捜査線』シリーズ最新作に、湾岸署オリジナルメンバー12人が続投することが発表され、ネット上で大きな話題を集めている。6月29日にはすでに新キャストが発表されており、公開を前にファンの間で興奮の声が上がっている。

こうして新旧メンバーの顔触れが明らかになったわけだが――。いっぽうで浮き彫りになったのは“ある女優の不在”だった。

「《深津絵里は？》《一番注目してるのは深津絵里が出るかどうか》などの意見が上がるなど、ネット上では恩田すみれ役の深津絵里さん（53）の名前がなかったことに落胆の声が相次いでいるようです。『踊る』シリーズで長年ヒロイン役を演じてきた深津さんですが、‘12年9月公開の劇場版シリーズ第4弾『踊る大走査線 THE FINAL 新たなる希望』を最後に同シリーズから遠ざかっています」

フジテレビ関係者が続ける。

「‘24年に公開された『踊る』のスピンオフ映画『室井慎次 生き続ける者』では、劇内ですみれは存命中であるものの、『THE FINAL』で負った銃撃による後遺症に苦しんでいるという近況が明かされました。

『踊る』制作サイドとしては、このような設定にすることで最後まで深津さん出演の希望を残しているようですが、彼女が“自分が心から出たい作品だけに出る”というスタンスである以上、なかなかオファーが通らないという状況なのでしょう」

いっぽう、深津とはべつに不在が際立つ“もう1人の大物女優”がいるようで――。ネット上ではこのような声が。

《踊る大捜査線が楽しみだけどすみれさんと内田有紀は出ないのか。》

《深津絵里も内田有紀もいない踊る大捜査線なんて……》

《踊る大捜査線N.E.Wで内田有紀がいないじゃん》

以上のように、内田有紀（50）の不在が囁かれているのだ。前出の芸能関係者が続ける。

「内田さんが『踊る』シリーズに初出演したのが、‘98年に放送された番外編スペシャルドラマ『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』。交通課の新人婦警・篠原夏美役として初出演を果たしました。

その後、’10年の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』で、交通課から刑事へと昇進。‘12年の『THE FINAL』でも主人公・青島俊作の強力な部下役として本格的に映画シリーズに合流していました」

しかし、‘24年の『踊る』スピンオフ映画に内田は出演しておらず、同シリーズからは長年遠ざかっている状況だ。

「内田さんと言えば、‘25年末に長年所属していた芸能事務所バーニングを退所し、’26年4月には自身のマネジメントを務める元俳優の柏原崇さん（49）との結婚を発表しています。どちらも50歳という節目を踏まえた決断だったようで、今後は受ける仕事も“自分が本当にやりたい役”を優先していくのではないでしょうか。

以上を踏まえると、内田さんの現状は、深津さんの状況と近しいと思われます。しかし内田さんは現在、フジで主演ドラマ『ラストノート』に出演している最中。撮影期間などを踏まえると、スケジュール面などの調整が難しかったという背景もあるのではないでしょうか」（前出・フジテレビ関係者）

果たして、サプライズ登場はあるのか――。